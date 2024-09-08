大陸將在北京、上海等9城 開放設立外商獨資醫院

中國想透過綠能，贏下與西方在非洲的競爭！近日中非峰會讓50多個非洲國家前往中國與國家主席習近平碰面，規模前所未見。過去中國習慣援助非洲大型基礎建設，如今因為中國面臨財政壓力，將改成以綠能建設援助非洲，但恐面對美國與西方競爭，且非洲國家是否買單，也有待觀察。

2024-09-08 13:31