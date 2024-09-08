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大陸將在北京、上海等9城 開放設立外商獨資醫院

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸將在北京、天津、上海等地率先開放設立外商獨資醫院，但受惠於ECFA早收清單，大陸首家台商獨資醫院、上海禾新醫院早在2012年6月26日就已開幕。（圖／本報系資料照）
大陸將在北京、天津、上海等地率先開放設立外商獨資醫院，但受惠於ECFA早收清單，大陸首家台商獨資醫院、上海禾新醫院早在2012年6月26日就已開幕。（圖／本報系資料照）

大陸商務部、國家衛生健康委、國家藥監局8日發布通知稱，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。設立外商獨資醫院的具體條件、要求和程序等將另行通知。

通知稱，為貫徹落實中共二十屆三中全會關於擴大自主開放的決策部署，引進外資促進中國醫療相關領域高質量發展，更好滿足人民群眾醫療健康需求，擬在醫療領域開展擴大開放試點工作。

相較於大陸此次宣布開放部分城市設立外商獨資醫院，在馬前總統執政時期於2010年9月12日生效的《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）早收清單中，大陸已早一步開放台灣醫療服務提供者在上海、江蘇、福建、廣東、海南等地設立獨資醫院。

大陸首家台商獨資醫療機構、台灣聯新國際醫療集團「上海禾新醫院」於2012年6月26日開幕，為ECFA簽訂後核准設立的大陸首家台商獨資醫療機構。根據經濟部投資審議司官網資料，上海禾新醫院投資金額約2,357萬美元。

大陸官方發布的前述通知還提出，9月7日起，在中國（北京）自由貿易試驗區、中國（上海）自由貿易試驗區、中國（廣東）自由貿易試驗區和海南自由貿易港，允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。所有經過註冊上市和批准生產的產品，可在大陸全國範圍使用。

上海 北京 自由貿易

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