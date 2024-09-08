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海基會預算激增 海基會：兩岸往來問題有增無減

中央社／ 台北8日電

陸委會明年度捐助海基會編列預算數達2億5957萬元，較今年度編列數額激增約40.8%。海基會表示，兩岸往來沒有間斷，因為各項往來所衍生的問題只有增加、沒有減少。

大陸委員會（陸委會）114年度捐助海峽交流基金會（海基會）編列預算數達2億5957萬元，較113年度編列數額驟增約40.8%；外界質疑兩岸關係欠佳、泛官方互動停滯，預算數大幅增加「讓人納悶」。

海基會回應，兩岸各項往來沒有因為海基會、海峽兩岸關係協會（海協會）公開協商暫停間斷，各項往來所衍生的問題有增無減，必須靠海基會面對解決，愈缺少制度化管道，解決的成本愈高，海基會人力與資源有限，必須承擔這項責任。

海基會表示，114年度預算增加，一方面是配合公務人員整體調薪；另一方面是更加積極因應兩岸交流衍生問題的處理。

海基會說明，其中包括民眾赴陸期間遭遇各項緊急問題協助、兩岸交流活動參與、大陸台商經營協助、台商子女教育學習支援、在陸就學台生照應、在台陸配關懷、兩岸整體情勢研析與國內外訪賓及智庫團體聯繫交流；另也強化資訊安全以及海基會大樓整體設備維護維修等項目。

海基會強調，海基會是政府唯一授權委託處理兩岸事務機構，提供往返兩岸民眾各項協助、促進兩岸關係雙向對等、健康有序的交流等，向來是海基會重要業務，海基會將持續地配合政府政策，推動兩岸關係朝和平穩定方向前進。

陸委會114年度預算書顯示，「捐助海基會辦理兩岸中介事務」114年度編列預算數2億5957萬元；較113年度編列預算數1億8435萬5000元激增7521萬5000元，增幅約40.8%。

「捐助海基會辦理兩岸中介事務」中「辦理政府委託事項支援性、共同性之人事及行政事務等」編列預算數1億5520萬5000元，較113年度預算數1億1402萬7000元增加4117萬8000元，增加數額占整體新增預算數額54.75%。

台商 海基會 陸委會

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