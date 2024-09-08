金價居高不下 陸央行連4個月未增持黃金儲備

今年來，黃金價格持續創下紀錄高位，大陸外匯局7日最新數據顯示，截至8月底，中國人民銀行（大陸央行）黃金儲備為7,280萬盎司，與前一個月持平，為連四月未增加黃金儲備。此前，大陸央行5月結束先前對黃金儲備的「十八連增」。專家認為，考量黃金在避險、抗通膨、長期保值增值等優點，料未來大陸央行增持黃金仍是大方向。

彭博報導指，今年上半年出現「淘金熱」，而大陸央行暫停購買黃金，進一步表明價格飛漲正在全球範圍內抑制各國央行需求。不過，幾位分析師表示央行的買進仍是今年金價的關鍵驅動因素。

報導並稱，隨著交易員加大對美國聯準會貨幣寬鬆的押注，金價今年上漲逾20%， 8月升至紀錄新高。雖然最近價格居高不下影響了珠寶首飾等非必需品的零售額，但金條和金幣等越來越受歡迎，因為投資者尋求讓財富免受經濟疲軟的影響。

據財聯社報導，5月以來，大陸官方黃金儲備規模保持不變，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這背後是當前黃金價格處於歷史高位，大陸央行適當調整增持節奏，有助於控制成本。「考慮到金價還會在2,000美元/盎司以上的高點運行一段時間，預計短期央行恢復增持黃金可能性不大」。

至於大陸央行為何儲備黃金，世界黃金協會中國區CEO王立新表示，黃金能夠提供長期收益，自「布列敦森林制度」瓦解以來，黃金年化報酬率超過8%。黃金也是有效風險分散工具，不僅與大部分其他主要資產相關性較低，還與股票和其他風險資產的負相關性會隨著這些資產的拋售而增加。在高風險時期，黃金表現因市場資金的「避險趨優」持續受益。

王立新強調，「黃金市場是一個具有相當深度和高度流動性的市場」，從而能夠輕鬆容納大量買入並持有黃金的機構投資者。與許多金融市場形成鮮明對比的是，即使在嚴重的金融壓力時期，黃金的流動性也不會枯竭。

展望大陸央行未來的黃金儲備戰略，王青稱，從持續優化國際儲備結構，穩慎推進人民幣國際化等角度出發，料未來央行增持黃金還是大方向。

此外，中國證券報指，有業內專家亦分析，考量黃金在避險、抗通膨、長期保值增值等方面的優點，大陸國際儲備中增加黃金儲備的大趨勢並未改變。目前，新興市場黃金儲備占比仍相對較低，未來人行增持黃金仍有一定空間。