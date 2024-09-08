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華為「三折手機」突開放預訂 逾177萬人下訂

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為「三折手機」突開放預訂，逾177萬人下訂。華為官網
華為「三折手機」突開放預訂，逾177萬人下訂。華為官網

華為終端7 日在微博宣布，三折手機 MateXT 非凡大師於當天 12 時8 分開放預訂，並透過預訂海報揭開這款三折手機的神秘面紗。儘管還沒公布價格，但一開放預訂，人數就迅速破萬，截至8日凌晨12時，預訂量已經超過177萬人。該款產品將在 9 月 19 日 晚間11時 59 分結束預訂。

財聯社報導， 這款手機將在9 月 10 日華為終端發表會上正式亮相，並於 9 月 20 日上午10 時 8 分發售，屆時華為終端會公布價格。

華為終端 BG 董事長余承東，於今年8月被拍到在飛機上使用三折手機，三塊螢幕左邊是消息清單，右邊是網頁內容，全部展開時，螢幕比普通大折疊手機大不少，側邊的保護殼裡還疑似隱藏了手寫筆。

余承東也曾在董宇輝的直播間透露：「下一代的折疊螢幕，別人都能想得到，但做不出來。我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」

IDC 的數據顯示，2024 年第2季，大陸折疊市場保持三位數增長，出貨量達到 257 萬支，其中華為以 41.7% 的市占穩居第一。

每日經濟新聞報導，群智諮詢移動事業部研究總監王曉雅分析：「三折產品的開發是一個巨大的綜合性工程，對螢幕和鉸鏈兩大關鍵器件都有更高的技術要求。三折產品拔高了企業的研發能力門檻，反過來，對業內龍頭供應商的技術儲備和產能資源也進一步提高了要求。」

華為是較早入局折疊市場的廠商。自2019年發布第一款折疊手機Mate X以來，華為已推出十款折疊手機，覆蓋了橫向外折、橫向內折、豎向小折疊等多種形態。與此同時，華為也開始向三折產品進軍。

不過，三折手機的技術攻堅並不容易，考驗著廠商對於這種複雜產品的製造能力，以及鉸鏈設計、內外屏設計、三屏協同等。

IDC中國研究經理郭天翔表示，三折最大的問題是折疊後的厚度，以及鉸鏈的耐用度和折痕。「兩折的產品今年終於做到輕薄與直板旗艦產品基本持平，其他配置接近，三折產品的厚度和重量肯定又會明顯提升，多一個鉸鏈，更容易出現品質問題，折痕也會更明顯；另外大屏和外屏的軟體適配交互是否優化合適也需要驗證。」

折疊手機 華為 螢幕

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