娃哈哈董座傳遭員工提告

才剛結束辭職風波，正式接手娃哈哈集團董事長的宗馥莉，又有新的麻煩。她被娃哈哈職工持股會集體告上法院，原因是娃哈哈集團近期要求員工重新簽署勞動合約，以較低價格回收員工持股。

不過，娃哈哈集團昨（7）日發布聲明回應，否認遭多名前員工告上法院的消息，並表示未聽說「娃哈哈維權委員會」，職工持股會內部股份回購經過會員代表大會全體決議通過，蕭山順發股權轉讓是正常股東變更，相關內容存在嚴重失實。

中國工業報報導，導火線是2024年8月以來，娃哈哈集團員工陸續被要求終止與娃哈哈集團的合約，轉而改為與宗馥莉控制的宏勝飲料集團簽訂勞動合約，改簽勞動合約以後，員工在娃哈哈集團享有的「乾股分紅」待遇被徹底取消，眾多員工十分擔心自己的未來收入也沒法得到保障。

而娃哈哈集團職工持股會的此次股權轉移是以零元的價格，因此，娃哈哈集團職工質疑此次轉股的有效性和合法性。

陸媒報導，已經有幾十名娃哈哈集團員工向法院提告，其中有離職的，也有在職的，甚至還包括十多位娃哈哈集團創業元老。同時，娃哈哈維權會也已成立。