陸外匯存底連二月攀升

大陸外匯存底連續兩個月大幅回升。大陸外匯管理局昨（7）日公布，8月底外匯存底為3兆2,882億美元，月增318億美元，此前7月亦大幅增加340億美元。整體來看，大陸外匯存底已連九月穩定在3.2兆美元以上。

同日，中國人民銀行（大陸央行）公布數據顯示，8月末黃金儲備7,280萬盎司（約2,264.33噸），與前月持平，連續第四個月暫停增持黃金。但因為國際金價上漲，以美元計價的黃金儲備規模達到1,830億美元，相當於同期外匯存底規模的5.6%，較2022年10月末（上輪持續增持黃金儲備前夕）增加2.2個百分點。

21世紀經濟報導引述中銀國際證券全球首席經濟學家管濤分析，8月外匯存底規模繼續大幅增加，主要反映在美國聯準會降息預期不斷升溫背景下，美元指數月線連兩跌，8月下跌2.3%至101.7，非美元貨幣總體升值，全球金融資產價格總體上漲，匯率折算和資產價格變化等因素的正估值效應。

管濤表示，9月美國聯準會降息基本已成定局，但不排除之後市場預期將會在美國經濟軟著陸、硬著陸和不著陸的情景之間不斷切換，依賴數據驅動的美國聯準會利率政策節奏和力度不確定性依然較多，國際金融市場波動在所難免，這將繼續對大陸外匯存底規模產生擾動。