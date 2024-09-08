大摩：香港房價今年估跌8%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大摩：香港房價今年估跌8%。 （美聯社）
大摩：香港房價今年估跌8%。 （美聯社）

摩根士丹利（大摩）發表最新報告，預期今(2024)年香港房價會走跌8%，然而，在美國聯準會降息幫助之下，明(2025)年香港房價將有望落底並彈升5%。

大摩指出，香港住宅市場較零售及辦公大樓物業更受惠於美國降息因素。另外，該行的美國經濟學家對聯準會利率預測，料明年1個月港元隔夜拆款利率（HIBOR）將跌至2.75%（今年上半年為4.5%），而實際按揭（抵押貸款）利率將跌至3.25％。

香港經濟日報指出，大摩表示，目前香港租金收益率為3.2%，且租金前景正面，利差在明年可能轉為中性，而負擔能力（月供/家庭收入中位數），將吸引投資需求，而業主供款負擔能力將由現時50%，應可改善至45%的較健康水準。

大摩認為，自2021年來，利率是導致香港房價下跌30%的主要動力，因此這應會促使香港房價觸底，並在2025年出現周期性復甦，復甦幅度為5%。

此外，大摩美國經濟師預期，美國聯邦基金利率今年底將降至4.625％，明年6月則為3.625％。

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