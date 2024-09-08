陸房貸利率下調 箭在弦上

大陸住建部主管媒體《中國房地產報》發表社評稱，當前，促進住房消費的關鍵還是用好、用足貨幣政策工具，金融部門基於房地產形勢和市場調研，可適當對存量貸款（銀行已發放的房貸）利率作出科學調整。在住建部發聲呼籲下，外界預期大陸存量房貸利率的集體下調，已箭在弦上。

文章提議，金融部門對於符合首套標準的存量二套房，房貸利率可允許轉為首套房利率。除此之外，住房公積金貸款政策對於兩孩和家庭首套房的認定，也可以從未成年的年齡標準限制，適時調整放寬。

隨著各地新增房貸利率不斷創下新低，降低存量房貸利率的需求變得更加迫切。據統計，大陸部分城市的首套房貸利率已經降至3%以下，而一線城市中不少人的存量房貸利率仍在4%以上。

這種顯著的利差不僅加劇了購房者的不滿情緒，還促使更多人選擇提前還貸，從而進一步壓縮了消費支出。

人行發布的《2024年二季度金融機構貸款投向統計報告》顯示，第2季末，大陸個人住房貸款餘額人民幣37.79兆元，年減2.1%。今年上半年，個人住房貸款餘額減少了人民幣3,800億元。其中，六大國有商業銀行按揭（抵押）貸餘額減少人民幣3,119億元。

此前，彭博報導引述知情人士表示，大陸正在考慮分兩步降低存量住房貸款利率，共計下調80個基點左右。首次下調可能就是未來幾周內的事，第二次將於明年初生效。

分析人士指出，如果存量房貸利率真的下調，將有望釋放出巨大的消費潛力。據估算，如果存量房貸利率下調80個基點，將為數千萬戶家庭減輕人民幣數千億元的利息負擔，這筆錢一旦流入消費市場，將對經濟產生積極的推動作用。