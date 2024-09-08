大陸蘋鏈多元布局 擺脫對蘋果業務過度依賴

近年來，中國大陸蘋果鏈企業為擺脫對蘋果的過度依賴，紛紛加強多元化業務布局。整體上，今年上半年蘋果鏈企業業績多呈現復甦態勢，淨利有所增長，其中，還得益於各公司非果鏈業務的驅動。

財報顯示，立訊精密今年上半年營收人民幣1,035.97億元、歸屬母公司股東淨利潤人民幣53.96億元，年增速分別為5.74%、23.9%。藍思科技上半年的營收和歸母淨利潤增長43.07%、55.38%，分別為人民幣288.67億元、8.61億元。

大陸蘋果鏈加強多元化布局概況

一直以來，立訊精密、藍思科技、歌爾股份等公司對蘋果的銷售占比較高，對蘋果依賴程度高。不過，如今，這些果鏈巨頭也在透過多元化戰略，來降低對單一大客戶的依賴，尋求企業更穩定和可持續的增長。

從2024年半年報來看，藍思科技營收增長還受益於非蘋果客戶的組裝業務以及新能源業務汽車業務。半年報顯示，上半年公司來自智慧汽車及智慧座艙類產品營收高達人民幣27億元，去年同期為人民幣22.8億元。

藍思科技提到公司加速產業鏈垂直整合的ODM或OEM模式開發及量產智慧手機、支付終端、PC、筆記型電腦、智慧家居等智慧設備，帶動公司銷售規模增長。實際上，2021年藍思科技投資人民幣30億元，在湘潭建設藍思智慧終端機智造一期專案，以手機組裝起步，進入智慧穿戴、平板／筆記型電腦、汽車電子等領域。目前，湘潭藍思整機組裝訂單客戶包含小米、魅族、蔚來等。

立訊精密汽車業務板塊是占比最少的，但卻是上半年營運表現大亮點。立訊精密半年報顯示，2024年上半年汽車業務板塊營收人民幣47.56億元（新台幣214億元），年增48.3%，遠遠高於消費電子和通信這兩大業務板塊的年增率。

而近年來，歌爾股份轉投VR／AR產業，但目前還沒能給其帶來較好的業績。

中國經營報分析指出，這些主動布局多元化業務的果鏈巨頭們發展也面臨著挑戰。比如，立訊精密目前汽車業務的體量占比僅有4.59%，距離其十年達到人民幣2,000億元規模目標仍有挑戰。藍思科技目前汽車業務的體量占比也不到10%，歌爾股份XR行業發展不及預期，拖累了公司業績。