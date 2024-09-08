中美商貿工作組2次會議 陸關切美制裁

繼今年四月首次會議後，大陸與美國昨天第二度舉行「商貿工作組」副部長級會議，陸方重點就美對陸301關稅、制裁大陸企業等表達關切，強調釐清經貿領域的國家安全邊界有助於穩定企業合作預期。雙方同意將為各自舉辦商貿投資促進活動「提供必要支援」，繼續推動中美企業合作對接項目並增設項目辦公室等。

根據大陸商務部方面消息，「中美商貿工作組」第二次副部長會議於七日在大陸天津登場，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與美國商務部副部長拉戈共同主持召開，大陸中央網信辦、工信部、財政部、國家醫保局、國家藥監局等部門代表參會。

消息指，雙方就各自關心的政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題進行專業、理性、務實的溝通。

大陸方面重點就美對陸301關稅和造船等產業301調查、泛化國家安全、制裁大陸企業、雙向投資限制、美對陸貿易救濟、大陸企業在美不公平待遇等表達關切，強調釐清經貿領域的國家安全邊界有助於穩定企業合作預期，反對以「產能過剩」等為藉口實施貿易投資限制措施。

消息提到，雙方同意，將為各自舉辦的貿易投資促進活動提供必要支持；在跨境數據流動、檢驗檢疫、醫療保健和婦女健康、醫療器械、清潔能源等領域保持溝通；繼續推動中美企業合作對接項目並增設項目辦公室；在G20、APEC等機制下加強合作。

值得一提的是，就在這次會議舉行前夕，美國商務部五日表示，該部正在全球範圍內對量子電腦和製造先進半導體設備所需的機器等特定類型的產品實施出口限制，以防止中國大陸等對手取得這些技術。