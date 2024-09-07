依賴程度增強...上半年全球半導體製造設備 近一半銷往大陸

全球半導體製造設備銷售，對大陸市場的依賴程度正在增強。日本半導體製造裝置協會（SEAJ），5日發布的全球半導體製造設備銷售統計數據顯示，2024年上半年，面向大陸市場的占比接近5成。考慮到美國加強對華出口管制，大陸企業囤積設備的動向擴大。

日經中文網報導，2024年上半年，全球半導體設備銷售額年增1%，達到532億美元（新台幣1.7兆元）。其中，大陸市場銷售額為247.3億美元（新台幣7,963億元），達到上年同期的約1.8倍。大陸在全球總銷售額中的占比由上年同期的25%上升到46%，創歷史新高。大陸市場銷售額自2023年第3季開始猛增，並一直保持強勁勢頭。

大陸市場銷售額猛增的原因是美國採取對華出口管制。美國對用於人工智慧（AI）等的先進半導體製造設備的對華出口採取了管制措施，日本和荷蘭也於2023年跟隨美國採取了同樣的舉措。

目前，先進產品用途以外的設備不在管制物件之列，但市場對出口管制擴大到這些設備的預期擴大。日本半導體裝置巨頭東京威力科創（Tokyo Electron）的社長河合利樹指出：「大陸提前訂購的訂單越來越多」。

荷蘭艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）表示，大陸的需求非常旺盛，今後仍將保持堅挺。2024年上半年，該公司的大陸市場銷售額占比達到49%，擴大到了上年同期的3倍。

另一方面，大陸市場以外的設備銷售額為284.7億美元，減少27%。在智慧手機和個人電腦市場復甦緩慢的情況下，由於純電動汽車（EV）市場增長放緩，半導體廠商對投資表現出謹慎態度。雖然人工智慧（AI）用數據中心使用的最先進半導體投資已經全面啟動，但無法彌補下滑部分。

按地區來分，面向台灣的銷售額年減51%，降至62.4億美元，下滑幅度較大。原因是全球最大的半導體代工企業台積電（TSMC）上半年設備投資年減33%，降至121億美元。雖然台積電推進了面向AI用途的投資，但主要用來對投資額較小的後工序之一組裝工序增強產能，因此總投資額較小。

今後的焦點是大陸需求的前景和AI需求的擴大。國際半導體團體SEMI產業研究資深總監曾瑞榆指出：「囤積的反作用影響可能會在某個時候出現，需要密切關注增加的設備如何使用。」

英國調查公司Omdia分析師南川明表示，設備製造商應該認識到來自大陸的訂單是暫時性的，並採取應對措施。