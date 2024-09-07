中美商貿工作組會議 王受文：反對以「產能過剩」藉口推貿易限制

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，7日與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）在天津共同主持召開中美商貿工作組第二次副部長級會議，中方重點就美國對華301關稅和造船等產業301調查、泛化國家安全、制裁大陸企業等表達關切，反對以「產能過剩」等為藉口實施貿易投資限制措施。

證券時報報導，王受文表示，中國大陸將進一步全面深化改革，擴大開放，實現高品質發展。一個人口規模巨大的現代化中國大陸，對美國而言是機遇，而不是威脅。

王受文強調，中美元首舊金山會晤為兩國經貿關係發展指明方向。中美商貿工作組第一次副部長級會議今年4月在美成功舉行。中方願與美方共同努力，加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國工商界合作創造良好政策環境。

商務部指出，中方重點就美對華301關稅和造船等產業301調查、泛化國家安全、制裁大陸企業、雙向投資限制、美對華貿易救濟、大陸企業在美不公平待遇等表達關切，強調釐清經貿領域的國家安全邊界有助於穩定企業合作預期，反對以「產能過剩」等為藉口實施貿易投資限制措施。

雙方同意，將為各自舉辦的貿易投資促進活動提供必要支持，在跨境資料流程動、檢驗檢疫、醫療保健和婦女健康、醫療器械、清潔能源等領域保持溝通。

繼續推動中美企業合作對接專案並增設專案辦公室；在二十國集團、亞太經濟合作組織等機制下加強合作。兩國商務部願與中美企業保持溝通，聽取企業意見。