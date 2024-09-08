陸8月外銷估增7.5%

大陸海關總署將在10日公布大陸8月進出口貿易數據。大陸機構分析認為，在低基期影響下，8月出口表現或仍亮眼，預測按美元計價，8月出口年增率約在7.5%。

展望8月數據，若從大陸官方發布製造業採購經理人指數（PMI）觀察，8月製造業PMI新出口訂單指數較上期回升0.2個百分點至48.7。分析認為，雖8月美歐日等發達經濟體經濟基本面都出現不同程度走弱，但考慮到出口訂單存在一定滯後效應，以及「搶出口」現象的存在，短期內出口表現或有支撐。

另據平安證券的經濟高頻數據觀察，截至8月18日，近三周港口累計完成貨物（外貿占比約三成）吞吐量年增約4.2%，較7月提升6.2個百分點；港口集裝箱（外貿占比約五成）吞吐量年增率約12.2%，較7月提升2.8個百分點。從港口活動增速來看，8月出口值有望提升。

不過，大陸出口仍呈現有利因素與不利因素交疊博弈的格局。民生銀行首席經濟學家溫彬團隊分析，不利因素上：一是美國經濟開始降溫，進口需求或將萎縮；二是貿易摩擦影響，比如歐盟對大陸電動汽車加徵的臨時關稅已經於7月生效等。

而在有利因素上，溫彬團隊認為：一是美國庫存回補雖邊際轉弱，但尚未結束；二是大陸8至10月出口基數仍屬於負增長區間，有利於拉動年增率增速；三是大陸在「新三樣」（電動車、鋰電池、太陽能電池）、船舶等領域保持領先，加上政策支持有望帶動出口增速。