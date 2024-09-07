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馬斯克也愛玩！大讚黑神話悟空「印象深刻」 嗨PO換臉照：真眼熟

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
特斯拉執行長馬斯克7日在社交媒體平台「X」上大讚「黑神話·悟空」，還附上了一張AI換臉照，將遊戲角色「天命人」的臉孔替換為自己。圖／取自X平台
特斯拉執行長馬斯克7日在社交媒體平台「X」上大讚「黑神話·悟空」，還附上了一張AI換臉照，將遊戲角色「天命人」的臉孔替換為自己。圖／取自X平台

大陸國產3A大作「黑神話．悟空」自上線以來，全球熱度居高不下，吸引了眾多玩家的關注。連特斯拉執行長馬斯克7日發帖盛讚了這款遊戲，還同時分享一張用AI合成遊戲中「天命人」與自己的照片，稱照片中的人看起來「很眼熟」。該貼文觀看次數破1,600萬次，吸引13萬網友點讚。

看到連馬斯克都如此捧場，許多大陸網友在微博嗨喊「大佬眼光好，果然識貨」、「馬斯克不當鋼鐵人，改當悟空」、「這波文化輸出很成功」、「連馬斯克都來蹭流量」。

快科技報導，馬斯克表示這是一款「令人印象深刻」的大陸3A大作，有趣的是，他還配上了一張用AI合成遊戲中「天命人」與自己的照片。

「黑神話·悟空」確實是今年最為成功的3A大作之一，據Video Game Insights遊戲資料網站公佈的「黑神話·悟空」銷售數據顯示，上線兩周內在Steam平台上賣出超1,800萬套，銷售金額約8.67億美元（新台幣279億元）。

並且，這一數據不包含Wegame和PS5的銷量，若將PS5平台上已確認的300萬銷量計入，那麼「黑神話·悟空」的總銷量或將輕鬆突破2,000萬大關。

數據網站Gamalytic提供的數據顯示，遊戲玩家主要來自大陸，占比高達80.7%，但海外玩家的比例則正在穩步上升，從9天前的18.6%增長至19.3%。

一位在You Tube主播Legendary Drops對「黑神話．悟空」給予了高度評價，他認為，這款遊戲打破了西方遊戲界長期以來的題材局限，以豐富的中國文化元素和新穎的遊戲體驗，令西方玩家耳目一新。

每日經濟新聞報導，馬斯克是一個超級遊戲玩家。他在12歲時就編寫並發布一個名為「Blastar」的太空戰鬥遊戲，並以500美元（新台幣1.6萬元）的價格賣給了「PC and Office Technology」雜誌。後來，他曾在遊戲初創公司工作，這家初創公司的名稱叫做「Rocket Science」。

流量 馬斯克

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