連續四個月！陸八月未增持黃金

大陸外匯局數據顯示，中國8月末黃金儲備7,280萬盎司，與7月末持平，連續第四個月保持不變，此前中國央行曾連續18個月增持黃金。

根據每日經濟新聞，中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，8月末，大陸黃金儲備總量為7280萬盎司，為連續第四個月保持不變。但因為國際金價上漲，以美元計價的黃金儲備規模達到1,830億美元，相當於同期外匯儲備規模的5.6%，較2022年10月末（上輪持續增持黃金儲備前夕）2.2個百分點。

路透指出，由於市場預期美國將降息，加上地緣政治和經濟不確定性引發避險需求，黃金價格一路走高，各國央行大幅增購黃金。今年截至目前，金價已飆升21%。

每經網引述據世界黃金協會統計顯示，今年二季度，全球央行購金183噸，年增5.6%，月增0.8個百分點，代表當前儲備資產多元化配置不是個體行為，而是國際趨勢。

根據《中國證券報》，當前黃金價格仍處於高位，但考慮到黃金在避險、抗通脹、長期保值增值等方面的優點，業內專家表示，大陸國際儲備中增加黃金儲備的大趨勢並未改變。目前新興市場黃金儲備佔比仍相對較低，未來中國人民銀行增持黃金仍有一定空間，但各國央行增持黃金的節奏存在不確定性。

中國央行是2023年全球最大的單一黃金買家，瑞士寶盛集團（Julius Baer）分析師門克（Carsten Menke）告訴路透，出於政治而非經濟考量，例如減少對美元作為儲備資產的依賴，中國央行預計會在某個時刻恢復購買。