新手機不支援微信謠言方平息 蘋果稅談判話題再起

蘋果iPhone 16不支援通訊軟體微信的傳言近日在中國網路上甚囂塵上，騰訊和蘋果都極力闢謠。這個謠言隨著6日的更新而平息，分析認為，接下來雙方將持續就「蘋果稅」展開談判。

蘋果公司將於台灣時間9月10日舉辦秋季發表會，預料將推出iPhone 16系列手機等新產品。

在發表會舉行之前，中國網路上冒出了「iPhone 16不支持微信」的傳言，更一度衝上微博的熱搜，使得不少中國的iPhone使用者憂心，包含蘋果與微信的母企業騰訊都出面闢謠。

近期，中央社記者走訪上海幾家蘋果門市，人潮仍絡繹不絕。對於這個傳言，有店員向記者表示「純屬謠言」，並坦言這樣的言論確實造成一些困擾。不過他也強調目前消費者對於新款iPhone的好奇與詢問度仍然很高，等發布會後，一切應該會更加清楚。

據第一財經報導，9月6日下午，微信完成了最新版本的更新，也平息了此前「蘋果、微信2選1」的傳言。騰訊與蘋果重新回到了「談判桌」上，雙方的分歧來自於對「蘋果稅」的意見不同。

開發者在蘋果應用程式商店App Store的每一筆收入，都必須向蘋果繳交一定比例的抽成，被外界稱為「蘋果稅」。

報導提到，今年第2季騰訊的財報會議上首次公開承認，正與蘋果磋商有關「微信小遊戲」程式的收入分潤的問題。

「微信小遊戲」中的服務並沒有連接蘋果的支付管道，使得這個領域成了模糊地帶。報導引述業內人士表示，「微信小遊戲」中有至少30萬組以上的開發者，其中超過8成都是30人以下的小團隊，目前小遊戲的整體利潤率不過12%，30%的「蘋果稅」對於開發者很可能造成生存壓力。騰訊希望藉由談判達到三方共贏，在保護開發者生存的前提下形成商業生態的正向發展。

北京市社會科學院研究員王鵬則指出，蘋果收取相關費用有其道理，因為開發iOS生態系是蘋果所支出的成本，但重要的是「收費要價格透明、尊重市場，需要和開發者、消費者進行充分的溝通」。