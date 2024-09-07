人設崩塌？宗馥莉被娃哈哈員工集體告上法院

才剛結束辭職風波，正式接手娃哈哈集團董事長的宗馥莉，又有新的麻煩。她被娃哈哈職工持股會集體告上法院，原因是娃哈哈集團近期要求員工重新簽署勞動合約，以較低價格回收員工持股會股權。

中國工業報報導，導火線是2024年8月以來，娃哈哈集團員工陸續被要求終止與娃哈哈集團的合約，轉而改為與宗馥莉控制的宏勝飲料集團簽訂勞動合約，改簽勞動合約以後，員工在娃哈哈集團享有的「乾股分紅」待遇被徹底取消，眾多員工十分擔心自己的未來收入也沒法得到保障。

多位娃哈哈集團前員工和內部職員稱，因為娃哈哈集團近期要求員工重新簽署勞動合約，以較低價格回收員工持股會股權，日前已有幾十名員工發起集體訴訟維權並已進入司法程序，等法院正式受理。

同時，杭州蕭山順發食品包裝有限公司（簡稱「蕭山順發」）近日突發的股權變更，更是影響到了娃哈哈集團員工的切身投資收益。

蕭山順發是娃哈哈集團旗下重要的投資主體之一，杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（簡稱「娃哈哈集團職工持股會」）則是蕭山順發的重要股東之一。先前娃哈哈集團職工持股會背後的娃哈哈集團員工，可分享來自蕭山順發的高額投資收益。

不過，根據天眼查顯示，目前蕭山順發的股東已經變更為宗馥莉，持股比例為100%，娃哈哈集團職工持股會從股東中退出。同時，蕭山順發也進行企業類型變更，從有限責任公司（港澳台投資、非獨資）變更為有限責任公司（台港澳自然人獨資）。

而娃哈哈集團職工持股會的此次股權轉移是以零元的價格，因此，娃哈哈集團職工質疑此次轉股的有效性和合法性。

已經有幾十名娃哈哈集團員工向法院提告，其中有離職的，也有在職的，甚至還包括十多位娃哈哈集團創業元老。同時，娃哈哈維權會也已成立。

在提告中，娃哈哈集團員工的要求包括，要求確認2018年的股權回購行為無效，重新確認職工在持股會中的股份；要求職工持股會、宗馥莉對於2018年員工股權回購行為做出進一步解釋和說明，包括回購資金來源、回購價格等。

有部分員工對職工持股會歷史分紅計算、蕭山順發股權被零元處置提出強烈質疑，也已透過提告的方式向職工持股會、宗馥莉追討損失。