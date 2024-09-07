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中韓運輸集團攜手 成立電商物流專門公司
南韓物流運輸集團「韓進」6日表示，攜手中國歐華（曦華）國際物流集團（AWOT）成立電商物流專門合資法人「韓進環球速運深圳」，日前在深圳舉行成立儀式。兩家公司去年11月簽訂業務合作協議。
據韓聯社報導，AWOT負責中國至南韓、日本的貨物運輸，韓進負責韓日境內通關和運輸。兩家公司計劃今後擴大物流事業版圖至東南亞和美洲地區，並以深圳地區為主要的自發貨倉儲中心，面向中日韓電商企業拓展現有業務，分階段開發落實中國至海外的跨境電商服務。
據公開資料，AWOT是經大陸交通部、民航總局批准的國際貨運一級代理企業，業務範圍覆蓋國際空運、海運、海空聯運和大陸國內運輸，同時提供物流倉儲、報關商檢、貨物保險等相關配套服務。
其天津分公司服務含蓋天津、唐山、河北省。以北京、天津為空港進出口基地，以天津新港、青島港、大連港為海港進出口基地，從事歐美、中東、澳、亞洲等公司網絡覆蓋內的國際空運和海運業務。
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