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大陸8月底外匯儲備規模3.29兆美元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家外匯管理局7日統計數據顯示，截至2024年8月，大陸外匯儲備規模為3.29兆美元。（路透）
大陸國家外匯管理局7日統計數據顯示，截至2024年8月，大陸外匯儲備規模為3.29兆美元。（路透）

大陸國家外匯管理局7日統計數據顯示，截至2024年8月，大陸外匯儲備規模為3.29兆美元，月增318億美元，升幅為0.98%，外匯儲備規模已連續9個月穩定在3.2萬億美元以上。

大陸國家外匯管理局指出，2024年8月，受主要經濟體宏觀數據和貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

大陸國務院新聞辦公室5日舉行「推動高質量發展」系列主題記者會。大陸國家外匯管理局副局長李紅燕於記者會上表示，大陸外匯市場可交易貨幣已超過40種，交易品種也已涵蓋國際主流外匯產品。

李紅燕指出，今年前七個月，大陸外匯市場總成交規模接近23兆美元，年增8.7%。她並稱，大陸外匯存底規模近年始終保持在3兆美元以上，連續19年居於世界第一。

大陸國家外匯局並宣布，將持續推進外匯領域改革開放，主要表現在五方面：一、跨境貿易便利化水平進一步提高；二、資本項目高品質開放穩步推進；三、外匯市場的深度和廣度持續拓展；四、外匯領域治理體系和治理能力不斷提升；五、「中國特色」外匯存底經營管理更加健全。

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