房市低迷 陸住建部呼籲下調存量房貸利率

大陸近日傳出「存量房貸降息」的呼籲，大陸住建部主管媒體《中國房地產報》7日發布社評文章回應，對於存量房貸利率的下調，從2022年10份開始，基於房地產形勢和市場調研，持續發出調整的呼籲。

該文章指出，目前房地產發展的主要任務之一是穩定房地產、促進市場恢復和平穩運行，防止市場出現過冷，在房地產供需政策持續寬鬆的情況下，貨幣政策的紓困和在消費上的支持，顯得十分緊要。

在房地產需求不足環境下，企業盈利乏力，繼續投資意願不足，居民住房消費意願降低，會讓企業和個人對未來的住房消費信心與預期持續減弱，防範金融風險的壓力會因此而增加。

文章認為，房地產行業當前的一大特點是自我修復能力不足。在面向未來和推動房地產的改革發展過程中，既需要確保方向正確，也需要根據經濟環境分清楚輕重緩急，調整優化與房地產消費的金融貨幣及財政稅收政策。

文章指出，存貸款利差下降會使銀行盈利下降一些，但是能改善資產負債表、減少不良貸款，提高持有的資產的估值，對金融安全和經濟穩定大有幫助，「時至今日，我們依然認為，非常時期，當用非常之策，改變市場預期，就能用時間換空間，早日走出需求不足的局面。」

關於大陸存量房貸降息的討論，2023年的8月，大陸央行、國家金融監管總局曾發表相關通知，規定存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人，可向承貸金融機構提出申請，新發放貸款的利率水平由金融機構與借款人「自主協商確定」，但不得低於原貸款發放時所在城市首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。

澎湃新聞指出，即使借款人可以協商，但不能跨行轉貸，降息幅度最終仍掌握在承貸金融機構手上，相關政策沒有發揮市場機制調節作用，首當其衝的是消費。房貸壓力持續增加，消費能力持續下降。

據澎湃新聞報導，中指研究院發布監測數據顯示，2024年第一季，大陸全國法拍房市場掛拍房源數達21.9萬套，僅1月就掛拍10.04萬套，年增48.2%。