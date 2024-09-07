陸造「帶貨王」交船 長榮命名長年輪

長榮集團八月經歷旗下巴黎長榮桂冠酒店「五星旗」之亂，最終致歉表示認同九二共識、反台獨，聲明中還特別提到，目前長榮海運在大陸訂造的船舶已超過四十艘，九月六日就有一艘世界最大二點四萬ＴＥＵ級貨櫃船在大陸滬東中華船廠交船。該船已在昨天（六日）在上海舉行命名儀式，長榮海運董事長張衍義出席，並將船命名為「EVER AEON」（長年輪）。

長榮集團在八月廿三日的聲明裡提到，近年來，長榮海運訂造的新船選擇在中國大陸、日本及韓國這三個造船技術名列前茅的國家訂造，尤其是中國大陸的造船技術已經和其他二個國家並駕齊驅，甚至有後來居上的態勢。

公開訊息顯示，長榮Ａ級貨櫃船「長年輪」是中國船舶工業集團旗下子公司滬東中華造船為長榮海運交付的第四艘二點四萬ＴＥＵ（廿呎標準貨櫃）級貨櫃船，同系列「長益輪」、「長韻輪」、「長崇輪」已由滬東中華於兩年前陸續交付。

長榮海運二○一九年起在大陸滬東中華、江南造船和韓國三星重工訂造一系列十三艘Ａ級貨櫃船，其中滬東中華建造五艘、江南造船二艘、三星重工六艘。該系列船加上昨天最新的「長年輪」已交付十二艘，最後一艘「長友輪」一樣正由滬東中華建造中。

該船級也是當前全球裝箱量最大的貨櫃船，有海上帶貨王、海上巨無霸之稱，總長四百公尺，若直立起來，離台北一○一高度只差十餘層樓。型寬六十一點五公尺，甲板總面積近四個足球場大；型深卅三點二公尺。噸位高達廿四萬噸，比現今最大航空母艦、十萬噸級的美國福特號、中國福建艦重一倍以上。

據「滬東中華造船」微信公眾號消息，滬東中華船廠六日為長榮海運建造的二點四萬ＴＥＵ級貨櫃船「長年」輪舉行命名儀式。長榮海運董事長張衍義、長榮國際船務（深圳）董事長張新億，滬東中華造船公司董事長陳建良等嘉賓出席典禮。張衍義為新船命名，夫人張嘉玫為新船剪纜、擲瓶。

滬東中華造船表示，「長年輪」由公司自主設計建造，採全球最新環保節能的設計方案，其獨特的小球鼻艏、大直徑螺旋槳和節能導管等裝置，使船舶的快速性能和低能耗得到充分體現。