國泰君安併海通 成為陸券商龍頭

大陸兩家國有券商國泰君安和海通證券宣布合併，將成為一家資產規模達人民幣一點六八兆元（約新台幣七點六兆元）的「航艦級」券商。本次合併重要背景是兩家券商同屬上海國資。市場人士指出，此舉將打造一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行，增強上海國際金融中心競爭力。

根據該交易，國泰君安計畫向海通證券在大陸Ａ股以及香港Ｈ股上市股票的投資者發行新股。按照二○二三年數據計算，兩家公司合併後新機構的總資產達人民幣一點六八兆元，將超越中信證券，晉身大陸券商龍頭。這也是大陸資本市場史上，規模最大的Ａ＋Ｈ雙邊市場吸收合併、上市券商Ａ＋Ｈ最大的整合案。

對於國泰君安和海通證券的合併，市場人士分析稱，上海亟需打造國際一流投資銀行以助力上海國際金融中心建設，頭部券商合併重組將成為有效途徑。

實際上，在二○二○年逐步開放金融市場允許外資完全控股之後，大陸多年來一直希望創建一家「航艦級」券商，與華爾街投行一較高下，國泰君安與海通證券的交易將代表在實現這一雄心上邁出了一大步。

二○二三年十月中共中央金融工作會議，提出要「培育一流投資銀行和投資機構」、「支持國有大型金融機構做優做強」、「增強上海國際金融中心的競爭力和影響力」。大陸證監會今年三月也明確提出「到二○三五年形成二至三家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構」目標。

大陸中央和相關部門近期多次強調推動大型券商做優做強。今年四月大陸國務院在發布的新「國九條」提出「支持頭部機構透過併購重組、組織創新等方式提升核心競爭力」。

政策引導下，今年以來大陸中小券商整合步伐明顯加快，但頭部券商合併此前尚停在「傳聞」階段。此次國泰君安、海通證券合併，也是新「國九條」實施以來頭部券商合併重組的首單。

華創證券分析師徐康表示，該交易也將引發市場對更多併購的預期，包括中金公司與銀河證券之間的潛在交易，其他可能的合併包括中信證券和中信建投證券的合併。