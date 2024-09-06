良率比大陸低10%！印度版iPhone 仍在蘋果可控範圍內

日前印度iPhone產線被曝出「良率僅為50%」的傳言。中印越電子（手機）企業協會秘書長楊述成指出，受工人效率、技術設備成熟度和供應鏈完善程度等因素的影響，印度工廠的良率與大陸和越南相比有10%左右的差距，但整體情況仍在蘋果的可控範圍內。

鄭州富士康的蘋果手機良率在98%以上。以此推斷，印度製造的iPhone良率應在85%以上。

IT時報報導，鴻海集團董事長劉揚偉8月23日曾闢謠稱，「外面很多說法都不是真的，若是（良率）只有50%，我早就撤了。」

追查「良率50%」說法的最初來源，是2023年2月，英國金融時報一篇報導中引用知情人士的消息稱，印度企業塔塔集團在胡蘇爾經營的一家外殼廠，生產線上每兩個元件中只有一個狀態良好，最終可以送到蘋果的iPhone組裝合作夥伴富士康。

也就是說，50%的良品率其實特指這家手機外殼工廠，而不是iPhone的整機表現。

「塔塔集團」是印度最大的集團企業，2023年底，塔塔集團收購台灣電子製造企業緯創的印度業務，成為蘋果在印度的3家合約製造商之一，另外兩家為富士康與和碩。

一組公開數據顯示，截至2024年3月，富士康負責組裝近67%的iPhone，和碩拿下約17%的印度製造iPhone的訂單，剩下的iPhone產量則由緯創賣給塔塔集團的工廠生產。不過，塔塔集團投資600億盧比的新工廠最早於今年9月運行，可容納5萬名員工，將成為印度最大的iPhone組裝廠之一。

潮電智庫分析師孫燕飆指出，蘋果在選擇印度作為高階機型的生產基地前，應該進行了大量驗證，尤其是隨著機器人工廠的逐漸成熟，iPhone生產正在逐漸減少對工人素質的依賴，良品率應可達到蘋果的標準。

來自供應鏈的消息顯示，2023年，印度工廠共組裝了3,000萬支iPhone，今年上半年產能進一步提升至1,800萬支，這些設備除了供應印度本土市場外，還會出口到美國等海外市場。

楊述成表示，早在兩三年前，蘋果便制定了全球三大生產基地的布局，即大陸、越南和印度。目前這一布局已逐步實現：大陸負責生產本地市場所需的蘋果產品，越南生產除iPhone之外的其他產品，而印度則主要生產面向全球市場的iPhone系列。

根據蘋果的市場策略，大陸和印度生產的iPhone在市場上不相互滲透，也就是說，在大陸市場購買不到印度製造的蘋果手機，在印度市場也無法購買大陸製造的iPhone。