港股23日起不再放颱風假

受颱風「摩羯」影響，港交所昨（6）日暫停交易。值得注意的是，這或許是港交所最後一次因為颱風而休市。本月23日起，港交所即使遇上惡劣天氣也會如常運作，不會停止交易。

界面新聞報導，香港特首李家超今年6月就表示，港交所9月23日起將實施證券市場在惡劣天氣下不停市、維持運作。投資者在香港發出8號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告期間，可如常買賣香港股票及衍生產品，也可透過滬深股通，買賣大陸A股等。

港交所先前指出，大部分其他主要市場包括大陸市場在內均可在惡劣天氣下維持正常交易，如果香港因惡劣天氣休市，香港的廣大投資者將必須承擔市場風險。因此許多本地、大陸及國際投資者都強烈要求香港市場在惡劣天氣下維持正常交易。

實際上，港股多次因為惡劣天氣而暫停。自2018年以來，惡劣天氣已導致香港市場十多次休市，其中四次發生在2023年，休市維持數小時至整個交易日不等。根據計算，港交所停擺一天減少收入在港幣數百萬元。

去年11月底，港交所就惡劣天氣下維持證券及衍生產品市場交易向市場諮詢。有券商人士表示，「在過往幾年已有居家辦公安排經驗、多項數位交易系統提升基礎上，相信金融機構會積極配合新措做出相應的安排調整。」

香港財經事務及庫務局局長許正宇也曾公開表示，若有中小經紀行未能完成系統升級，2024年內可申請支援安排。港交所將為個別合資格經紀行，在惡劣天氣當天暫時履行交收及結算責任，在解除天氣警告後，經紀行需要向交易所支付相關款項。