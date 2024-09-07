新光三越 傳退出重慶

新光三越集團傳出退出大陸重慶，未來由重慶中渝物業發展有限公司接管商場運營，繼續使用新光天地案名一年。而有重慶台商表示，是租賃合約到期。

新光三越集團昨日表示，多年前與重慶中渝物業發展合作打造的新光天地重慶，因應市場變化做整體投資策略調整，店鋪營運仍一切照常。

大陸房地產家居行業平台「房天下」報導，新光天地重慶店在開業剛滿七周年之際，完成法人與股份變更，代表「新光三越投資有限公司」實質性退出，重慶中渝物業發展有限公司接管該項目的營運，商場還能繼續使用新光天地重慶這個案名一年。與此同時，原專案總經理也將調任到新光天地成都。

2005年，台灣百貨巨頭新光三越首次選址重慶，計畫在解放碑打造一間高端百貨，雖然最終未能成行，但新光並未放棄。2013年，新光三越再次高調入渝，宣布將在渝北嘉州商圈打造一個25萬平方公尺的商業項目「新光天地·重慶」。是新光三越繼蘇州店後，在大陸第二個獨資商場。

2017年8月9日，由新光三越集團與重慶中渝物業合作打造的新光天地重慶開幕，開幕當天湧進數萬人潮，當時新光三越表示，新光天地坐落在重慶市主城16個核心商圈之一的渝北嘉州商圈，以「長江上游高端的購物及生活中心」為定位，建立城市中的美好生活城市，成為重慶新地標。