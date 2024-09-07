易綱：專注對抗通縮壓力

中國人民銀行（大陸央行）前行長易綱昨（6）日在外灘金融峰會上表示，大陸正面臨內需疲軟問題，應專注對抗通貨緊縮壓力，強調須要採取積極的財政政策和支持性的貨幣政策來支持增長。

中共總書記習近平、中宣部今年初曾要求「唱響中國經濟光明論」背景下，當前大陸分析師都避免使用「通貨緊縮」等敏感用語或表達對經濟太負面的觀點，政府也一直否認有通縮，易綱此番「大實話」實屬罕見。

彭博報導，易綱在會上指出，廣泛的價格衡量指標連續幾季呈現負值，大陸目前的目標是要試圖在未來幾季讓平均物價指數轉正，希望今年底前生產者物價指數（PPI）能趨於零左右。該指數7月為-0.8％，是連續22個月處於負值，突顯企業出廠價格壓力持續存在。

陸媒國際金融報報導，關於通膨和通縮，易綱表示，中、美、歐處於不同的周期之中。疫情期間，歐美出現了高通膨，而大陸在過去五年中對抗的是通縮壓力。他說，大陸的貨幣政策應當寬鬆，同時支持實體經濟發展，並指應該聚焦於支持創造了多數就業的中小企業。

出席同場圓桌對話的日本央行前行長黑田東彥也同意易綱的建議，表示央行應該避免長期通貨緊縮，即使是溫和的通縮。