強強合併 陸航艦級券商誕生

大陸兩家國有券商國泰君安和海通證券宣布合併，將成為一家資產規模達人民幣1.68兆元（約新台幣7.6兆元）的「航艦級」券商。本次合併重要背景是兩家券商同屬上海國資。市場人士指出，此舉將打造一家與上海國際金融中心地位相匹配的一流投資銀行，增強上海國際金融中心競爭力。

根據該交易，國泰君安計畫向海通證券在大陸Ａ股以及香港Ｈ股上市股票的投資者發行新股。按照2023年數據計算，兩家公司合併後新機構的總資產達人民幣1.68兆元，將超越中信證券，晉身大陸券商龍頭。這也是大陸資本市場史上，規模最大的A＋H雙邊市場吸收合併、上市券商A＋H最大的整合案。

對於國泰君安和海通證券的合併，市場人士分析稱，上海亟需打造國際一流投資銀行以助力上海國際金融中心建設，頭部券商合併重組將成為有效途徑。

實際上，在2020年逐步開放金融市場允許外資完全控股之後，大陸多年來一直希望創建一家 「航艦級」券商，與華爾街投行一較高下，國泰君安與海通證券的交易將代表在實現這一雄心上邁出了一大步。

在2023年10月中共中央金融工作會議上，提出要「培育一流投資銀行和投資機構」、「支持國有大型金融機構做優做強」、「增強上海國際金融中心的競爭力和影響力」。

大陸證監會今（2024）年3月也明確「到 2035年形成2至3家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構」目標。

大陸中央和相關部門近期多次強調推動大型券商做優做強。今年4月大陸國務院在發布的新「國九條」提出「支持頭部機構透過併購重組、組織創新等方式提升核心競爭力」。

政策引導下，今年以來，大陸中小券商整合步伐明顯加快，但頭部券商合併此前尚停留在「傳聞」階段。

此次國泰君安、海通證券的合併，也是新「國九條」實施以來頭部券商合併重組的首單。