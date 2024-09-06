國台辦證實楊智淵遭判9年 犯分裂國家罪「性質惡劣」

台灣社運人士楊智淵近日在大陸被以分裂國家罪名判刑九年。大陸國台辦發言人陳斌華6日晚間回應證實，楊智淵犯「分裂國家罪」一案，溫州市中級人民法院於8月26日一審公開宣判，判處有期徒刑九年，剝奪政治權利三年，並指法院認為，他在「台灣民族黨」等「台獨」組織中起骨幹作用，行為性質惡劣。

就楊智淵疑遭「秘密判刑」九年一事，陸委會昨嚴厲譴責，強調我政府與家屬拒絕接受，要求中共立刻公開判決書，說明相關判刑證據。

對此，大陸國台辦6日晚間發布發言人「答記者問」做出回應，陳斌華說，經向有關部門瞭解，浙江省溫州市人民檢察院指控被告人楊智淵犯分裂國家罪一案，溫州市中級人民法院經依法開庭審理，於2024年8月26日一審公開宣判，以分裂國家罪判處楊智淵有期徒刑九年，剝奪政治權利三年。

他說，大陸法院審理查明，2008年至2020年間，楊智淵為分裂國家、謀求「台灣獨立」，在台灣地區通過「台灣民族黨」、「一邊一國行動黨」等「台獨」組織，公開宣揚「台獨」分裂主張，積極實施制定「台獨」分裂行動計劃、圖謀推動「台灣建國」並加入聯合國等分裂國家、破壞國家統一的行為。

陳斌華表示，大陸法院認為，楊智淵的行為觸犯了大陸刑法第一百零三條第一款的規定，構成分裂國家罪。楊智淵長期參與分裂國家活動，積極宣揚「台獨」分裂主張，且在「台灣民族黨」等「台獨」組織中起骨幹作用，行為性質惡劣。根據楊智淵犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法作出上述判決。

陳斌華接著說，自2022年8月浙江省溫州市國家安全局依法對楊智淵採取刑事強制措施以來，大陸國家司法機關嚴格依法辦案，充分保障楊智淵及其辯護人依法享有的各項訴訟權利，依法公開案件辦理情況。

因此，對於我方的譴責，陳斌華回應說，民進黨當局惡意抹黑大陸國家司法機關依法懲「獨」的正義之舉，企圖利用此案再次將絕大多數台灣民眾和極少數「台獨」頑固分子混為一談、將民眾日常生活與違法犯罪混為一談，妄圖偷換概念、混淆是非，恐嚇、阻攔台灣同胞參與兩岸正常交流合作，煽動兩岸對立對抗。