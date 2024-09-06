長榮五星旗風波後 由陸造船廠建造的「長年輪」今交船

長榮集團8月經歷旗下巴黎長榮桂冠酒店「五星旗」之亂，最終致歉表示認同九二共識、反台獨，聲明中還特別提到，目前長榮海運在大陸訂造的船舶已超過40艘，9月6日就有一艘世界最大24000TEU級貨櫃船在大陸滬東中華船廠交船。最新消息顯示，該船6日在上海舉行命名儀式，長榮海運董事長張衍義親自出席，並將船命名為「EVER AEON」（長年輪）。

長榮A級貨櫃船「長年輪」是中國船舶工業集團旗下子公司滬東中華造船為長榮海運交付的第四艘2.4萬TEU（20呎標準貨櫃）級貨櫃船，同系列「長益輪」「長韻輪」「長崇輪」已於2022年交付。該船也是當前全球裝箱量最大的貨櫃船，有海上帶貨王、海上巨無霸之稱，總長399.99公尺，型寬61.5公尺，型深33.2公尺。

根據「滬東中華造船」微信公眾號消息，滬東中華船廠6日為長榮海運建造的24000TEU級貨櫃船「長年」（EVER AEON）輪舉行命名儀式。長榮海運董事長張衍義、長榮國際船務（深圳）董事長張新億，滬東中華造船公司董事長陳建良等嘉賓出席典禮。張衍義為新船命名，夫人張嘉玫為新船剪纜、擲瓶。

滬東中華造船表示，公司與長榮海運友好合作，「長年」輪乃由公司自主設計、建造，配備混合式Scrubber脫硫裝置，採用全球最新綠色環保、高效節能、安全可靠的設計方案，其獨特的小球鼻艏、大直徑螺旋槳和節能導管等裝置，使船舶的快速性能和低能耗得到充分體現，是目前全球裝箱量等級最大的船型。

滬東中華造船表示，專案建造團隊在全面總結前船建造經驗基礎上，堅持精實管理，做到科學策劃、工序前移、製程優化。公司首次在半船階段實現了鏜孔、軸系、槳葉安裝完成工作；全船首次達到「三通一排」、「四機一爐」狀態，出塢完整性獲得質的飛躍，實現「更短建造週期、更優產品品質」目標，創造公司超大型箱船最快建造紀錄。

根據滬東中華造船早前消息，「長年輪」6月18日在該公司長興島西部廠區1號船塢提前11天出塢，並在8月20日完成試航，僅花了5天半就完成。該船從出塢到定重僅45天，定重到試航僅13天。

公開資料顯示，長榮海運2019年起總計在大陸滬東中華、江南造船和韓國三星重工訂造一系列13艘A級貨櫃船，其中滬東中華建造5艘、江南造船2艘、三星重工6艘。該系列船從2021年7月下旬開始交付並投入營運，加上最新的「長年輪」已交付12艘，最後一艘「長友輪」一樣正由滬東中華建造中。