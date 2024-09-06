華為三摺手機首次曝光 引發中國民眾熱議

中國科技巨頭華為將於10日舉行記者會，屆時可能將發布全球首款三摺手機Mate XT非凡大師。華為在5日公布新的宣傳影片，Mate XT非凡大師在短短幾秒內首次曝光，再度引起中國民眾的熱議。

華為9月初宣布，將於10日舉行新品發布會，與蘋果同天發表新品撞期，美中兩大科技大廠較勁意味濃厚。華為終端董事長余承東已在近期表示，華為將推出最顛覆性的產品，「這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實」。

余承東形容這一產品是「華為的巔峰之作」。而外界認為華為高層口中所言的產品就是Mate XT非凡大師，並且它可能是全球首款的三摺手機。

5日，華為公布的一則由香港巨星劉德華代言的Mate XT非凡大師宣傳影片，影片中劉德華手持手機，Mate XT非凡大師在螢幕上全屏展開，令外界得以一窺三摺手機的樣貌。

影片一出後，再度掀起中國消費者的討論。微博上，「華為三疊機和iPhone16你選誰」成為話題，手機部落客拍片討論新機，在二手平台「閒魚」搜尋關鍵詞「華為三疊機」，部分二手市場的預訂價格已經炒到人民幣2萬到10萬元不等（下同，約新台幣8萬至40萬元），被中國網友戲稱為「電子茅台」。

然而比起網路上相關話題不斷延燒，根據記者實地前往北京一家華為門市，詢問店內的銷售下週新機發布的相關問題，得到「不清楚」、「還沒有收到訊息」等回應，顯然門市低調許多。

在劉德華代言的影片之前，4日華為接連公布由中國藝人楊冪等人代言的影片，儘管影片中未公開新手機的身影，但是楊冪等人以「手勢」介紹三摺手機的摺疊方式與厚度，最後還說出「三折疊，太妙了」的話，已然掀起中國消費者的討論。有許多中國民眾留下，「國民女演員和民族品牌」、「遙遙領先」等留言，將華為推出的新品上升至「愛國主義」。

根據港媒星島日報與香港01報導，在劉德華的宣傳片中，華為Mate XT非凡大師在三摺狀態下的纖薄設計，預計展開後的厚度不超過5公釐，並且由於定位為「非凡大師」，其售價也可能高於其他品牌的產品。