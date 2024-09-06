租賃合約到期 新光三越集團退出大陸重慶

新光三越集團傳出退出大陸重慶，未來由重慶中渝物業發展有限公司接管商場運營，繼續使用新光天地案名一年。而有重慶台商表示，是租賃合約到期。

實際登陸大陸國家企業信息公示網站，法定代表人為「曾實」，最新一條行政許可訊息是有效期自2024年1月23日至2099年12月31日，許可機關是渝北區消防救援支隊。

大陸房地產家居行業平台「房天下」報導，新光三越在開業剛滿7周年之際，完成法人與股份變更，代表「新光三越投資有限公司」的實質性退出，重慶中渝物業發展有限公司接管該項目的營運，商場還能繼續使用新光天地重慶這個案名一年。與此同時，原專案總經理也將調任到新光天地成都。

2005年，台灣百貨巨頭新光三越首次選址重慶，計畫在解放碑打造一間高端百貨，雖然最終未能成行，但新光並未放棄。2013年，新光三越再次高調入渝，宣布將在渝北嘉州商圈打造一個25萬平方公尺的商業項目「新光天地·重慶」。也是新光三越繼蘇州店之後在大陸第二個獨資商場。

2017年8月9日，由新光三越集團與重慶中渝物業合作打造的新光天地重慶開幕，開幕當天湧進數萬人潮，新光三越表示，新光天地坐落在重慶市主城16個核心商圈之一的渝北嘉州商圈，以「長江上游高端的購物及生活中心」為定位，建立城市中的美好生活城市，成為重慶清新、華麗的新地標。