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租賃合約到期 新光三越集團退出大陸重慶

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
由新光三越集團與重慶中渝物業發展有限公司合作打造的新光天地重慶，於2017年8月9日開幕營運。圖／新光三越提供
由新光三越集團與重慶中渝物業發展有限公司合作打造的新光天地重慶，於2017年8月9日開幕營運。圖／新光三越提供

新光三越集團傳出退出大陸重慶，未來由重慶中渝物業發展有限公司接管商場運營，繼續使用新光天地案名一年。而有重慶台商表示，是租賃合約到期。

實際登陸大陸國家企業信息公示網站，法定代表人為「曾實」，最新一條行政許可訊息是有效期自2024年1月23日至2099年12月31日，許可機關是渝北區消防救援支隊。

大陸房地產家居行業平台「房天下」報導，新光三越在開業剛滿7周年之際，完成法人與股份變更，代表「新光三越投資有限公司」的實質性退出，重慶中渝物業發展有限公司接管該項目的營運，商場還能繼續使用新光天地重慶這個案名一年。與此同時，原專案總經理也將調任到新光天地成都。

2005年，台灣百貨巨頭新光三越首次選址重慶，計畫在解放碑打造一間高端百貨，雖然最終未能成行，但新光並未放棄。2013年，新光三越再次高調入渝，宣布將在渝北嘉州商圈打造一個25萬平方公尺的商業項目「新光天地·重慶」。也是新光三越繼蘇州店之後在大陸第二個獨資商場。

2017年8月9日，由新光三越集團與重慶中渝物業合作打造的新光天地重慶開幕，開幕當天湧進數萬人潮，新光三越表示，新光天地坐落在重慶市主城16個核心商圈之一的渝北嘉州商圈，以「長江上游高端的購物及生活中心」為定位，建立城市中的美好生活城市，成為重慶清新、華麗的新地標。

房地產 新光三越 高端

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