許勝雄：持續推動台商交流 交換意見互補互利

海基會代理董事長許勝雄今天表示，中國大陸經濟情勢面臨考驗，許多台商思考分散經營風險、重新布局等，海基會持續推動世界台商、大陸台商交流，彼此意見交換、互補互利。

海峽交流基金會（海基會）6日下午舉行第12屆董監事會第4次聯席會議。

許勝雄在會議致詞表示，中國大陸近年經濟情勢面臨挑戰與考驗，許多台商思考轉型升級、產業發展、新產業投資、分散經營風險等，海基會看到台商的需求，也規劃為世界台商、大陸台商搭建交流平台，彼此意見交換、互補互利。

他指出，海基會秘書長羅文嘉今年6月陪同台商前往台南了解投資環境，這些對於台商在思考重新布局、了解投資環境等有所幫助；海基會未來也會繼續推動相關工作。

許勝雄提到，總統賴清德上任後，不斷地釋出善意，包括希望大陸學位生來台求學，這些工作都是海基會欲積極推動的；近期中國大陸也開放福建居民赴金門、馬祖旅遊，金門與馬祖是兩岸交流最前線，可以看到兩岸慢慢恢復既有運作機制。

他說，日前中國大陸宣布恢復台灣文旦出口到大陸，這些都是善意的互動，對於兩岸交流發展具有正面意義。期待兩岸心存善念，以民為本，避免不必要的猜忌，兩岸關係朝向更健康的發展。

許勝雄表示，海基會今年10月將派員進駐馬祖行政協調中心，希望為台商、陸配、兩岸觀光客提供即時服務；海基會將持續推動兩岸交流，做好溝通和平橋梁，讓兩岸不斷地堆疊善意、超越障礙、進行健康有序雙向交流。

關於鼎泰豐關閉中國大陸華北地區14家門市，許勝雄於會前接受媒體聯訪時說，企業會根據其競爭力、永續發展等多方面思考要不要繼續發展，會據其條件做出決定，每個地方、國家都會有新公司成立，也會有舊企業結束。