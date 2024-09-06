快訊

台北羽賽／最後一舞止步8強 戴資穎無緣第6冠

濃煙竄天...社子島工廠大火出動118警消 射水近4小時撲滅火勢

詐獨居老人不動產…坦承收6萬6偽造遺囑 書記官貪汙罪羈押禁見

大陸學術團來台卡卡？梁文傑：並非「不讓誰來」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑6日出席海基會董監事會議，他會前受訪對學術團事件表示，仍在審查中，「並不是說不讓誰來」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑6日出席海基會董監事會議，他會前受訪對學術團事件表示，仍在審查中，「並不是說不讓誰來」。（記者廖士鋒／攝影）

大陸指標性學術團來台日前傳出遭卡，陸委會副主委兼發言人梁文傑6日則表示，案子還在審查中，「並不是說不讓誰來」，他還強調，這個團「沒有什麼特別之處」，「不理解為什麼大家這麼關心」。

就大陸學術團事件，梁文傑6日下午出席海基會董監事會議，會前受訪時表示，這個團目前陸委會還在審查當中，「並不是說不讓誰來，目前還是在審查中而已」。

有媒體追問，審查的要件我方政府比較關心哪些部分？梁文傑表示，「審查的要件就是照我們一般的程序」，他指出，這個團沒有什麼特別之處，「我也不理解為什麼大家特別這麼關心」。

梁文傑透露，在疫情之後，已經有很多的（大陸）學者專家來台灣參加各式各樣的研討會，「都是照同樣的標準申請、審查，所以目前並沒有什麼特別的地方」。對媒體報導指這次是「技術性卡關」，他則回應不太清楚這樣的報導，並重申對於大陸學者專家的衡量標準「都差不多」。

至於現場同樣出席海基會董監事會議，準備被補選為董事、分管督導陸委會文教處的陸委會副主委沈有忠則僅向本報記者表示「要開會了」，不願多作回應。

此外，稍早海基會例行背景說明會上，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉還指出，富察案將近快要一年了，一直在拘禁當中，沒有任何公開審判，近期楊智淵被判9年，判決書說他是台獨頭目，羅文嘉強調，「在台灣應該沒有多少個人認識或聽過楊智淵」，但是中共國安部卻稱之為他是台獨頭目，要給予迎頭痛擊，這個做法對兩岸關係的發展和交流非常不健康。對於富察案跟楊智淵案，他強調不只是遺憾，且要告訴對岸，促進交流的同時，這些作為行動是嚴重的傷害，「一方面說要開放金門馬祖，一方面說要這個如何如何，可是實際上卻採取這種作為恐嚇台灣的人民」。

梁文傑 海基會 陸委會

延伸閱讀

楊智淵遭中共判9年 海基會：嚴重傷害兩岸交流

我網紅赴新疆拍片受高度關注 陸委會搬出「反滲透法」警告

社運人士楊智淵遭判刑9年 陸委會要求中共立刻公開判決書

林洲民爆李文宗干涉台北大巨蛋審議 北市政風處回應了

相關新聞

大陸學術團來台卡卡？梁文傑：並非「不讓誰來」

大陸指標性學術團來台日前傳出遭卡，陸委會副主委兼發言人梁文傑6日則表示，案子還在審查中，「並不是說不讓誰來」，他還強調，...

國泰君安與海通證券合併 成大陸7.6兆證券航艦

大陸資本市場史上規模最大的A＋H雙邊市場吸收合併、上市券商A＋H最大的整合案出現。由國泰君安與海通證券擬劃重大資產重組，...

最新諜照曝光！小米SUV車身兩側設計與輪框 神似法拉利Purosangue

繼純電動車 SU7 後，小米集團即將推出休旅車（ SUV），根據越來越多網友曬出的路測照片，小米首款 SUV 相比 SU...

江南第一私家園林 「靜思園」1.45億起拍

被譽為「江南第一私家園林」的4A級旅遊景區靜思園，近日被放上阿里資產平台整體拍賣，起拍價為1.45億元（人民幣，下同），...

財爺：港將加強離岸人民幣基礎建設 作中國與全球橋梁

第六屆外灘金融峰會5日在上海市黃浦區開幕，香港財政司司長陳茂波出席並發表演說，他表示，將加強離岸人民幣基礎設施建設，並進...

香港蘋果日報停刊前訂購471卷白報紙未取 被追存倉費

2021年6月停刊的《蘋果日報》，在停刊前一個月訂購共471卷新聞紙，至今未有取貨，存放於青衣貨倉。涉事船運公司4日入稟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。