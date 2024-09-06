大陸學術團來台卡卡？梁文傑：並非「不讓誰來」

大陸指標性學術團來台日前傳出遭卡，陸委會副主委兼發言人梁文傑6日則表示，案子還在審查中，「並不是說不讓誰來」，他還強調，這個團「沒有什麼特別之處」，「不理解為什麼大家這麼關心」。

就大陸學術團事件，梁文傑6日下午出席海基會董監事會議，會前受訪時表示，這個團目前陸委會還在審查當中，「並不是說不讓誰來，目前還是在審查中而已」。

有媒體追問，審查的要件我方政府比較關心哪些部分？梁文傑表示，「審查的要件就是照我們一般的程序」，他指出，這個團沒有什麼特別之處，「我也不理解為什麼大家特別這麼關心」。

梁文傑透露，在疫情之後，已經有很多的（大陸）學者專家來台灣參加各式各樣的研討會，「都是照同樣的標準申請、審查，所以目前並沒有什麼特別的地方」。對媒體報導指這次是「技術性卡關」，他則回應不太清楚這樣的報導，並重申對於大陸學者專家的衡量標準「都差不多」。

至於現場同樣出席海基會董監事會議，準備被補選為董事、分管督導陸委會文教處的陸委會副主委沈有忠則僅向本報記者表示「要開會了」，不願多作回應。

此外，稍早海基會例行背景說明會上，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉還指出，富察案將近快要一年了，一直在拘禁當中，沒有任何公開審判，近期楊智淵被判9年，判決書說他是台獨頭目，羅文嘉強調，「在台灣應該沒有多少個人認識或聽過楊智淵」，但是中共國安部卻稱之為他是台獨頭目，要給予迎頭痛擊，這個做法對兩岸關係的發展和交流非常不健康。對於富察案跟楊智淵案，他強調不只是遺憾，且要告訴對岸，促進交流的同時，這些作為行動是嚴重的傷害，「一方面說要開放金門馬祖，一方面說要這個如何如何，可是實際上卻採取這種作為恐嚇台灣的人民」。