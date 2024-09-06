海基會董監事會許勝雄回鍋主持 梁文傑當選副董事長

由於前海基會董事長鄭文燦因貪汙被司法起訴，年近81歲的金仁寶集團總裁許勝雄再度回鍋代理海基會董事長，他今日在海基會董監事會議上強調，自己這次非常突然又被指派代理，將會本著初衷，與同仁們共同努力，讓兩岸的和平穩定交流能夠創造一些新機。至於陸委會政務副主委梁文傑，則在6日的董監事會中，當選為海基會副董事長。

海基會6日下午舉行第12屆董監事會第4次聯席會議，許勝雄致詞時感性表示，時間過得非常快，自己上次代理董事長已快4年了，當時在2020年的8月起大概代理了兩年多。

他指出，由於碰到疫情，感受到海基會同仁在工作面臨很大的挑戰，包含台商子弟要考大學，如何用兩批次方式由老師處理試卷問題等，這些都是當時的突破。

他強調，可以看到同仁們為了兩岸人民其實做了很多事，自己這次也是非常突然的又被指派來接代理董事長的位置，「我還是會本著初衷，想辦法跟同仁們大家共同來努力，尤其在各位董監事的指導，以及我們跟陸委會的搭配之下，能夠讓兩岸的和平穩定交流，能夠創造一些新機」。

他也提到，賴總統這一段時間其實一直做很多善意，包括希望兩岸之間的這種旅遊、大陸的學位生能夠到台灣來求學，「這些工作都是我們想要積極去推動的，我們希望兩岸的能夠朝著一個比較好的運作的機制來進行」。

對於旅遊部分，近期大陸宣布開放福建民眾到馬祖，以及前段時間大陸也宣布開放進口台灣的柚子，「這些都是很善意的好的互動，對於兩岸的交流具有正面意義」。他期待讓兩岸以心存善念，以民為本，避免不必要的猜忌，就可以慢慢的往更健康的方向來發展。

他表示，也會持續推動兩岸的交流，做好溝通的和平的橋樑，讓兩岸可以不斷堆疊善意，超越障礙，進行健康有序的雙向發展。他透露自己也跟海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在協調「如何建立兩岸之間更友善的互動」，也期待董監事會能夠在這方面多給予一些協助。

會前受訪時，許勝雄對於鼎泰豐關閉大陸華北14家分店表示，每一個企業經營還是根據自己的競爭力，以及本身能夠永續發展思考，能不能讓企業繼續去發展，個別企業或公司會根據自己的條件跟想法決定，每一個地方都會有新公司設立，也會有舊企業結束。至於最近是否聽說有企業因為國安環境的收緊而遭到大陸刁難？他則表示「目前我沒有這個資訊」。

本次海基會董監事會，補選8位新任董事，包含伍聖園、沈有忠、范佐銘、馬士元、陳進廣、陳炳宇、葉丙成以及蔡豐明。至此陸委會3位副主委梁文傑、沈有忠與李麗珍都已出任海基會董監事。據悉，此次董監事會議終於循例補選陸委會副主委梁文傑出任海基會副董事長。