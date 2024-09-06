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中國消費降級風吹到月餅市場 降價求售依然冷清

中央社／ 台北6日電

臨近中秋本是月餅銷售最旺的時候，但由於經濟不振、消費降級，中國月餅市場今年降價求售仍格外冷清；由於沒訂單，有些工廠做3天休1天，隔天就可出貨。

綜合金融界、時代財經等陸媒報導，深圳一家月餅代工廠的銷售經理凌峰（化名）日前有感而發地說，往年節前的半個月是銷售高峰期，生意是最火爆的，工廠忙得凌晨都在出貨；但今年訂單量明顯少了，工作強度也降下來了。

月餅的銷售行情同樣如此，報導說，深圳當地有飯店去年賣出了1萬3000盒月餅，因應市場變化，業者今年雖將月餅銷售目標下調到1萬盒，但即便如此，「還是賣不動」。

張釗（化名）是廣州一家大型月餅代工廠的銷售經理，他任職的工廠今年整體訂單量與去年相比呈現成長，但「據我所知，因為沒訂單，有些廠家現在是上3天休1天，隔天就可以出貨」。

由於市場競爭激烈，今年各月餅品牌很早就開始展開促銷，不少消費者注意到往年高價的月餅基本消失了，商家主推的月餅禮盒，價格也比往年明顯下降。

另據自媒體「納食」，中國消費降級風也吹到了月餅界，今年中秋節與月餅市場熱度一起降下來的還有月餅的價格。

據報導，往年的天價月餅今年幾乎都見不到了，不管是貨架上的正常價格月餅禮盒還是促銷區價格都實惠了很多，人民幣百元（約合新台幣450元）上下的占主流。

中秋節 月餅 深圳

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