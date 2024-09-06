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最新諜照曝光！小米SUV車身兩側設計與輪框 神似法拉利Purosangue

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
繼純電動車 SU7 後，小米集團即將推出休旅車（ SUV），根據越來越多網友曬出的路測照片，讓不少人直呼跟要價近人民幣 500萬元（新台幣2,250萬元）的法拉利 Purosangue 有異曲同工之妙。快科技
繼純電動車 SU7 後，小米集團即將推出休旅車（ SUV），根據越來越多網友曬出的路測照片，讓不少人直呼跟要價近人民幣 500萬元（新台幣2,250萬元）的法拉利 Purosangue 有異曲同工之妙。快科技

繼純電動車 SU7 後，小米集團即將推出休旅車（ SUV），根據越來越多網友曬出的路測照片，小米首款 SUV 相比 SU7 車身變大，而新車側面相機鏡頭與輪圈等細節設計，讓不少人直呼跟要價近人民幣 500萬元（新台幣2,250萬元）的法拉利 Purosangue 有異曲同工之妙。

快科技報導，小米這輛還處於高度偽裝的 SUV 和 SU7 近日罕見同框，照片中顯示測試車輛位於高速公路服務區，兩輛車並列停放，讓人意外的是這台 SUV 的車高似乎並沒有比 SU7 高出許多，甚至有種 SU7 Cross 版的感覺。

小米 SUV 最典型特徵是擁有長長的車頭，非常具有傳統燃油豪華車的風範，此外還能看出小米 SUV 的車頂有著明顯的下滑趨勢，形成溜背態勢，盡可能降低風阻，提升續航里程，代價則是後排乘客的頭部空間免不了會被侵佔。

按小米之前的說法，第二款新車定位為純電 SUV，預計將於 2025 年上半年推出，延續首款車的設計水準，第三款車的初步價位定在人民幣 15 萬元，預計在 2026 年推出。

小米在產品規劃上步調清晰，三年內推出三款新車。首先透過高端轎車和SUV奠定品牌基調，然後推出低價車型擴大銷量，逐步奪取主流市場用戶。

對大陸消費者而言，SUV 具有極大的吸引力，蔚來、理想、問界第一輛車都是 SUV，尤其是增程 SUV。而在造車新勢力中，理想跟問界銷量遙遙領先，主力車款都是增程 SUV。

至於小米推出的首輛車為何不是 SUV，小米集團董事長雷軍曾在今年3月說：「要是真的第一款車做了 SUV，一頭撞在理想華為身上了，不一定幹得過別人。現在的結果比我想像的 100 分還要成功三到五倍，震撼內部所有人。」

雷軍還說：「扛住全網的放大鏡檢視後，產生了核爆炸，現在內部也在總結原因，將來新車學習、複製一下。」

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