最新諜照曝光！小米SUV車身兩側設計與輪框 神似法拉利Purosangue

繼純電動車 SU7 後，小米集團即將推出休旅車（ SUV），根據越來越多網友曬出的路測照片，小米首款 SUV 相比 SU7 車身變大，而新車側面相機鏡頭與輪圈等細節設計，讓不少人直呼跟要價近人民幣 500萬元（新台幣2,250萬元）的法拉利 Purosangue 有異曲同工之妙。

快科技報導，小米這輛還處於高度偽裝的 SUV 和 SU7 近日罕見同框，照片中顯示測試車輛位於高速公路服務區，兩輛車並列停放，讓人意外的是這台 SUV 的車高似乎並沒有比 SU7 高出許多，甚至有種 SU7 Cross 版的感覺。

小米 SUV 最典型特徵是擁有長長的車頭，非常具有傳統燃油豪華車的風範，此外還能看出小米 SUV 的車頂有著明顯的下滑趨勢，形成溜背態勢，盡可能降低風阻，提升續航里程，代價則是後排乘客的頭部空間免不了會被侵佔。

按小米之前的說法，第二款新車定位為純電 SUV，預計將於 2025 年上半年推出，延續首款車的設計水準，第三款車的初步價位定在人民幣 15 萬元，預計在 2026 年推出。

小米在產品規劃上步調清晰，三年內推出三款新車。首先透過高端轎車和SUV奠定品牌基調，然後推出低價車型擴大銷量，逐步奪取主流市場用戶。

對大陸消費者而言，SUV 具有極大的吸引力，蔚來、理想、問界第一輛車都是 SUV，尤其是增程 SUV。而在造車新勢力中，理想跟問界銷量遙遙領先，主力車款都是增程 SUV。

至於小米推出的首輛車為何不是 SUV，小米集團董事長雷軍曾在今年3月說：「要是真的第一款車做了 SUV，一頭撞在理想華為身上了，不一定幹得過別人。現在的結果比我想像的 100 分還要成功三到五倍，震撼內部所有人。」

雷軍還說：「扛住全網的放大鏡檢視後，產生了核爆炸，現在內部也在總結原因，將來新車學習、複製一下。」