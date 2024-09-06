快訊

U23世界盃／曾家輝先發5局掉2分 中華隊6安僅得1分輸南韓

影／普亭表態「支持」對手賀錦麗當美國總統 川普回應了

又見坑殺？西門町攤商2包水果賣659元 香港遊客傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰君安與海通證券合併 成大陸7.6兆證券航艦

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
國泰君安與海通證券合併，成大陸7.6兆證券航艦。（取材自搜狐新聞）
國泰君安與海通證券合併，成大陸7.6兆證券航艦。（取材自搜狐新聞）

大陸資本市場史上規模最大的A＋H雙邊市場吸收合併、上市券商A＋H最大的整合案出現。由國泰君安與海通證券擬劃重大資產重組，兩家公司的A股股票於9月6日起停牌。

按照2023年數據計算，國泰君安和海通證券合併後新機構的總資產、淨資產將分別達人民幣1.68兆元（新台幣7.6兆元）、人民幣3,300億元（新台幣1.5兆元），均處於行業首位，證券業「超級航艦」呼之欲出。

彭博報導，由於經濟成長疲軟、股市陷入低迷，券商業一直受到交易下滑和資本市場疲軟的困擾。過去幾年，利潤一直下降，在中金、中信證券等業內龍頭企業發布下滑的上半年財報業績後，券商業盈利前景黯淡。

在2020年逐步開放金融市場允許外資完全控股之後，大陸多年來一直希望創建一家 「航艦級」券商，與華爾街銀行一較高下，國泰君安與海通證券的交易將代表在實現這一雄心上邁出了一大步。

澎湃新聞報導，在大陸政策引導下，今年以來中小券商整合步伐明顯加快，但龍頭券商合併此前尚停留在「傳聞」階段。本次國泰君安、海通證券的合併，是新「國九條」實施以來龍頭券商合併重組的首單，涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業，屬於重大無先例的創新事項。

值得注意的是，最近券商股合併頻現。國信證券4日晚間公布收購預案，公司計劃以發行股份的方式購買萬和證券96.08%股份。同日，國聯證券公告，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議並高票通過關於國聯證券收購民生證券等相關議案。

大陸中央和相關部門近期多次強調推動大型券商做優做強。今年 4 月大陸國務院在發布的新「國九條」提出「支持頭部機構透過併購重組、組織創新等方式提升核心競爭力」。

大陸證監會也集中推出相關配套政策文件，明確「到 2035 年形成 2 至 3 家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構」的目標。

券商 競爭力 資產

延伸閱讀

來自大陸、香港愛上金門 移民署訪視築夢計畫獲獎新住民

嚴防魔羯颱風 大陸海南轉移41萬人、3機場航班全部取消

陸再度試驗可重複使用航天器 官媒：技術「漸趨成熟」

誠品畫廊北京舉辦大陸畫家個展 大甲媽祖繞境成素材

相關新聞

國泰君安與海通證券合併 成大陸7.6兆證券航艦

大陸資本市場史上規模最大的A＋H雙邊市場吸收合併、上市券商A＋H最大的整合案出現。由國泰君安與海通證券擬劃重大資產重組，...

最新諜照曝光！小米SUV車身兩側設計與輪框 神似法拉利Purosangue

繼純電動車 SU7 後，小米集團即將推出休旅車（ SUV），根據越來越多網友曬出的路測照片，小米首款 SUV 相比 SU...

江南第一私家園林 「靜思園」1.45億起拍

被譽為「江南第一私家園林」的4A級旅遊景區靜思園，近日被放上阿里資產平台整體拍賣，起拍價為1.45億元（人民幣，下同），...

財爺：港將加強離岸人民幣基礎建設 作中國與全球橋梁

第六屆外灘金融峰會5日在上海市黃浦區開幕，香港財政司司長陳茂波出席並發表演說，他表示，將加強離岸人民幣基礎設施建設，並進...

香港蘋果日報停刊前訂購471卷白報紙未取 被追存倉費

2021年6月停刊的《蘋果日報》，在停刊前一個月訂購共471卷新聞紙，至今未有取貨，存放於青衣貨倉。涉事船運公司4日入稟...

港首8月獲售樓紙不足3700伙 創17年同期新低

在積壓大量待售單位下，發展商今年絕不急於取得住宅樓花預售同意書（俗稱售樓紙），今年首8個月獲批預售的住宅樓花不足3700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。