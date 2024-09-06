國泰君安與海通證券合併 成大陸7.6兆證券航艦

大陸資本市場史上規模最大的A＋H雙邊市場吸收合併、上市券商A＋H最大的整合案出現。由國泰君安與海通證券擬劃重大資產重組，兩家公司的A股股票於9月6日起停牌。

按照2023年數據計算，國泰君安和海通證券合併後新機構的總資產、淨資產將分別達人民幣1.68兆元（新台幣7.6兆元）、人民幣3,300億元（新台幣1.5兆元），均處於行業首位，證券業「超級航艦」呼之欲出。

彭博報導，由於經濟成長疲軟、股市陷入低迷，券商業一直受到交易下滑和資本市場疲軟的困擾。過去幾年，利潤一直下降，在中金、中信證券等業內龍頭企業發布下滑的上半年財報業績後，券商業盈利前景黯淡。

在2020年逐步開放金融市場允許外資完全控股之後，大陸多年來一直希望創建一家 「航艦級」券商，與華爾街銀行一較高下，國泰君安與海通證券的交易將代表在實現這一雄心上邁出了一大步。

澎湃新聞報導，在大陸政策引導下，今年以來中小券商整合步伐明顯加快，但龍頭券商合併此前尚停留在「傳聞」階段。本次國泰君安、海通證券的合併，是新「國九條」實施以來龍頭券商合併重組的首單，涉及多業務牌照與多家境內外上市掛牌子企業，屬於重大無先例的創新事項。

值得注意的是，最近券商股合併頻現。國信證券4日晚間公布收購預案，公司計劃以發行股份的方式購買萬和證券96.08%股份。同日，國聯證券公告，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議並高票通過關於國聯證券收購民生證券等相關議案。

大陸中央和相關部門近期多次強調推動大型券商做優做強。今年 4 月大陸國務院在發布的新「國九條」提出「支持頭部機構透過併購重組、組織創新等方式提升核心競爭力」。

大陸證監會也集中推出相關配套政策文件，明確「到 2035 年形成 2 至 3 家具備國際競爭力與市場引領力的投資銀行和投資機構」的目標。