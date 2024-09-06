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蘋果據悉已批准騰訊這週提交的微信更新 但蘋果稅博弈仍持續

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
蘋果據悉已批准騰訊這週提交的微信更新。（取自微博）
蘋果據悉已批准騰訊這週提交的微信更新。（取自微博）

據彭博社報導，蘋果公司在即將推出的iPhone 16中批准了騰訊控股微信應用程式的更新，為蘋果要求其做出調整進行的談判爭取到更多時間。知情人士稱，蘋果已批准騰訊本週提交的針對iOS生態系統的微信更新。要求匿名的知情人士稱，最新版本在微信朋友圈和直播中增加了新功能。

手機中國報導，雖然事情取得了進展，但不少網友仍然擔憂iPhone 16系列發布後蘋果可能會繼續限制微信更新。也有聲音指出，蘋果與騰訊尚未完全達成共識，雙方的博弈仍在持續。

報導稱，不久前，「蘋果微信」的話題衝上了不少平台的熱搜。彼時，有網友發現，App Store上的微信已經超過兩個月沒有更新了。蘋果與騰訊之間的關係趨於緊張之後，App Store微信的新功能推播頻率明顯降低。不少網友擔憂，未來蘋果手機用戶或許將面臨iPhone和微信二選一的局面。

據報導，蘋果和微信一直存在矛盾，前者希望微信可以禁止將用戶引向外部支付系統，因為這種行為可以幫助內容創作者繞過蘋果抽取的30%佣金，也就是蘋果稅。

蘋果要求騰訊屏蔽微信小遊戲與外部支付服務的接口，希望騰訊阻止開發者使用平台內置聊天功能，將玩家引導到其他支付門戶，從而規避向蘋果支付通常約30%的提成。蘋果還要求騰訊完全停用遊戲內建聊天功能，但騰訊拒絕了這項要求，認為太極端。

知情人士稱，雖然到目前為止騰訊仍在反對蘋果的要求，但騰訊仍在跟蘋果討論後續更新的潛在折衷方案。

「蘋果稅」指蘋果對App Store上所有應用程式的數位內容消費抽取15%至30%的佣金（中國大陸地區為30%）。當用戶透過蘋果手機應用程式商店付費下載App或在App內部購買數位商品/服務時，蘋果公司會扣留交易金額的一部分作為佣金，然後將剩餘的資金轉給相應的App開發者。

第三方資料統計機構Sensor Tower的資料顯示，2023年，中國地區的「蘋果稅」高達人民幣400億元。如果未來五年佣金率不變，中國市場將累計「繳稅」超過2,800億元。

微信 應用程式

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