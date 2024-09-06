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中國房市疲軟 碧桂園再展延9境內債逾600億

中央社／ 台北6日電
碧桂園5日發布消息，將對9筆境內債展延6個月。路透
碧桂園5日發布消息，將對9筆境內債展延6個月。路透

深陷債務危機的中國大型房企碧桂園5日發布消息，將對9筆境內債展延6個月。根據此前公告估計，9筆境內債規模合計近人民幣150億元（約新台幣676億元）。其中3支債券已是三度展延。

碧桂園公告，受市場預期轉弱、需求疲軟的影響，銷售業績持續承壓。今年前7月，碧桂圓權益銷售金額合計約人民幣328億元，年減約78%，「在行業銷售整體承壓疊加資金調撥受限等多重因素影響下，公司尚未能就公司債應兌付的本金利息籌措到足額的兌付資金」。

碧桂圓表示，目前來看，銷售修復以及資金監控等問題依舊存在，在短期內完成資金籌措仍有不確定性，因此希望借助本次展期安排，一方面在期內透過做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式籌措資金，另一方面也希望透過與投資人的積極溝通，協商新的公司債務處理綜合方案。

綜合中國經濟網、第一財經報導，9筆境內債分別為「16碧園05」、「H1碧地03」、「20碧地03」、「19碧地03」、「H1碧地04」、「H1碧地01」、「H1碧地02」、「20碧地04」、「16騰越02」，根據此前公告估計，9筆境內債規模合計近150億元。

其中「H1碧地01」等3支債券已經展期2次，這也是碧桂圓進行債務重組以來首次對旗下債券進行三展。

碧桂園8月30日才在港交所公告將進一步推遲刊發2023年度業績，與此同時，公司2024年股東周年大會延期。今年早先，碧桂園因無法在3月31日前發布2023年財報，股票自4月2日上午9時暫停買賣，目前將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

債務危機 業績 碧桂園

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