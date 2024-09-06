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中非企業家大會 李強：歡迎更多非洲產品進入中國

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國務院總理李強表示，中國將拓展非洲農產品輸華的「綠色通道」，也歡迎非洲更多優質產品進入中國。記者陳政錄／攝影
大陸國務院總理李強表示，中國將拓展非洲農產品輸華的「綠色通道」，也歡迎非洲更多優質產品進入中國。記者陳政錄／攝影

第八屆中非企業家大會今日上午舉行，大陸國務院總理李強表示，中國將拓展非洲農產品輸華的「綠色通道」，也歡迎非洲更多優質產品進入中國，並將實施非洲中小企業賦能計劃，推動非洲產業自我造血、韌性發展。

2024年中非合作論壇峰會4到6日在北京召開，於昨日的開幕式上，大陸國家主席習近平宣布，未來三年，將提供約合新台幣1.62兆元額度的資金，支持中非「十大夥伴行動」。

6日上午，峰會繼續舉辦第八屆中非企業家大會，中方由李強代表出席並致詞，非洲國家包括塞內加爾總統法耶在內的六國元首，以及大陸商務部副部長王受文、中國貿促會會長任鴻斌等與會，還有企業家代表如小米執行長雷軍、海信集團董事長賈少謙、中興通訊董事長李自學等出席發言。

李強說，中非經貿合作是中非合作的重要基石，近年取得豐碩成果，中非貿易額屢創新高，2023年達到2,820多億美元，中國企業累計對非投資近1,300億美元，在非設立企業超過5,000家，合作結構持續優化，中國從非洲進口的產品更加多元。

為提升中非合作，李強提出三點，進一步加強市場對接、進一步推動產業融合、進一步強化創新驅動。他說，中國和非洲都有14億多人口的超大市場，重申中國將擴大對最不發達國家的單邊開放，願意和非洲不斷促進貿易投資便利化，同時，中國將拓展非洲農產品輸華的「綠色通道」，也歡迎非洲更多優質產品進入中國。

他還說，中非產業互補性強，願意不斷深化產業鏈合作，歡迎非洲企業用好中國國際供應鏈促進博覽會等平台，中國將實施非洲中小企業賦能計劃，打造中非產業合作增長圈，推動非洲產業自我造血韌性發展；中方願意與非方加強創新合作，也呼籲所有已開發國家，要給予發展中國家更多的技術援助和支持，縮小南北技術鴻溝，更好地助力全球發展。

李強喊話在場企業家，要展現智慧與擔當，從變局當中把握不變，從挑戰當中發現機遇，堅定不移深化合作，為推動中非乃至全球發展發揮更大的作用。他提出，要主動順應時代潮流、積極面向發展，和要更好的彰顯中非友誼。

第八屆中非企業家大會6日上午在北京國家會議中心召開。記者陳政錄／攝影
第八屆中非企業家大會6日上午在北京國家會議中心召開。記者陳政錄／攝影
第八屆中非企業家大會，中方由國務院總理李強出席致詞。記者陳政錄／攝影
第八屆中非企業家大會，中方由國務院總理李強出席致詞。記者陳政錄／攝影

李強 綠色 非洲

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