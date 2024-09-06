港股颱風停市成絕響 今後遇惡劣天氣照常交易

香港交易所（港交所）今天因為颱風「摩羯」來襲而停市，但這將是港交所歷史上最後一次因為颱風而停市，本月23日起，港交所即使遇上惡劣天氣也會如常運作，不會停止交易。

港交所自有交易以來，一旦遇上颱風等惡劣天氣都會停市。所以如此，是過去港交所大廳有券商交易代表替客人買賣股票，一旦颱風來襲，交通停頓，他們未能上班，股票交易也無法進行。

但自2017年起，港交所交易已經電子化，券商的買賣都透過電話或網路進行，港交所大廳已不需要交易員。也因此，多年前開始有人質疑為何港交所在颱風吹襲下仍然慣性地暫停交易，未能與區內一些交易所看齊。

在聽取各方意見後，行政長官李家超6月中公布，自9月23日起，港交所即使遇上惡劣天氣也會如常運作，不會停止交易。

這次「摩羯」襲港而導致港交所停市，相信將是最後一次。

另據香港經濟日報今天報導，自2008年起，港交所共有20次因颱風緣故而全日休市或半天停市。

港交所全稱香港交易及結算所有限公司，其歷史可追溯至19世紀，首間證券交易所於1891年開業，俗稱香港股票經紀協會，當時交易以英語進行，華人較難參與，買賣股票是上流社會的事情。

直到1960年代末，3家華資交易所（遠東交易所、九龍證券交易所及金銀證券交易所）相繼開業，股票買賣才趨於普及。

1986年，上述4家交易所合併為香港聯合交易所（聯交所）。

1999年，財政司宣布改革本地證券及期貨市場，以提高香港的競爭力和迎接市場全球化所帶來的挑戰。按照其方案，聯交所與香港期貨交易所有限公司（期交所）、香港中央結算有限公司（香港結算）合併，由單一控股公司港交所擁有。

2000年3月，合併方案生效，港交所正式運作。