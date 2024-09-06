「潤」的新選擇：對大陸新移民而言 這個地方比美國更具吸引力

大陸新一代移民潮不僅數量可觀，目的地也更加多元，雖然仍有許多人前往美國或其他西方國家，但也有越來越多的人選擇移居日本。理由是日本的移民政策有利於高技能專業人士，也不像一些西方國家對移民有強烈的抵制情緒。

2022年，大陸政府嚴格的新冠「清零政策」促使許多年輕人和最富有的公民離開大陸，甚至有詞彙專門形容此現象：「潤學」（runxue）。這個詞借用了英文單詞「run」，用於形容逃往那些更安全繁榮的地方。

美聯社報導，選擇日本的大陸移民通常富裕或受過高等教育。相較於美國，他們認為日本的吸引力更大，因為地理位置接近，擁有宜居環境和豐富文化。此外，日本的移民政策有利於高技能專業人士，也不像一些西方國家對移民有強烈的抵制情緒。

這些來自大陸的投資人、企業家、知識份子和藝術家在日本購買房產，尋找發展機會。

根據官方數據，2023年居住在日本的300多萬外國人中，大陸人是數量最多的新移民，達82.2萬人。這一數字遠高於前一年的76.2萬。

東京大學客座研究員賈葭，最初打算移民美國，但大陸新冠疫情爆發後，他急於離開，美國簽證申請卻卡在審批過程中，於是他轉而選擇日本。

「在美國，非法移民問題尤其具有爭議性。當我來到日本，我有些驚訝，他們的移民政策比我想像的寬鬆，」賈葭說：「我發現日本比美國更好。」

如今，美國的移民政策愈加嚴格。過去一年，成千上萬的大陸人在美墨邊境被捕，大陸學生在入關時被盤問，雙邊關係緊張加劇了對間諜活動的懷疑。美國一些州公佈限制大陸公民購置房產的法律。

對富裕的投資者和商人來說，日本有其他優勢：財產保護。投資移民公司Henley & Partners的報告稱，去年有近1.4萬名百萬富翁離開大陸，數量居世界之首，日本是他們的熱門目的地。

美國羅文大學（Rowan University）的亞洲研究教授Q. Edward Wang說，保障私有財產是資本主義社會的基石，大陸缺少這一要素。「如果你只是去日本保全既有財富，那你一定會過得很愉快。」

日圓貶值也使在日本購買房產和其他當地資產變得更加划算。

隨著中共對科技行業進行整頓，許多互聯網企業家也選擇離開，例如阿里巴巴創始人馬雲到東京大學任教。

曾在字節跳動工作的工程師郭宇，移居日本後創辦了一家社交媒體公司，並經營提供溫泉旅行服務的旅行社。

郭宇不太關心政治，他對日本冬季雪景和溫泉情有獨鍾。他在日本擁有多處房產，並且擁有多輛汽車，包括保時捷、賓士、特斯拉和豐田。

日本的文化環境也吸引大陸藝術人才移居。大陸芭蕾舞演員杜海在東京郊區的舞蹈室裡教授學生芭蕾動作，他展示了優雅的姿勢和旋轉技巧。

杜海之所以選擇日本，是因為這裡的芭蕾舞界非常蓬勃，擁有眾多專業舞團和優秀的舞者，但他一開始也曾擔憂關於日本人不友善的警告，「這些擔憂並沒有變成現實。」杜海笑著說。現在，他甚至考慮歸化日本籍。