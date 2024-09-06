陸經濟「保5」難 投行紛下調預測

大陸今年經濟增長百分之五左右的目標實現難度愈來愈高。近期，主要國際投行紛紛下調對大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）增速預期。

摩根大通預計今年全年大陸經濟增速為百分之四點六，瑞銀則將預測值由百分之四點九下調至百分之四點六，野村證券認為是百分之四點五。彭博追蹤的七十四位分析師中，接近七成估計大陸今年的經濟增長會低於百分之五。

今年初，大陸第一財經研究院刊發由野村證券、德勤中國、摩根大通中國、招商證券等十六名首席經濟學家對二○二四年大陸整體經濟的預判文章。在ＧＤＰ成長率預測方面，預估最大值百分之五，最小百分之四點五，平均值百分之四點八八。而大陸國家統計局七月十五日發布數據顯示，上半年大陸ＧＤＰ增長百分之五，第一、二季ＧＤＰ增長率分別為百分之五點三、百分之四點七。

房市下跌超出預期 仍未觸底

據券商中國此前報導，摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示，預計今年全年中國經濟增速為百分之四點六，該預測考慮到去年下半年經濟強勁表現帶來的高基期效應，而今年上半年製造業投資表現良好、出口數據亮眼，但消費及房地產行業持續疲弱。

八月卅日，瑞銀將大陸今年全年實際ＧＤＰ增速的預測下調至百分之四點六，將二○二五年實際ＧＤＰ增速的預測更下調至百分之四。瑞銀首席中國經濟學家汪濤解釋，這主要考慮到房地產市場下跌幅度超出預期且仍未觸底。

九月三日，在野村證券一場投資年會上，野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，野村對中國大陸經濟增長還是持相對比較謹慎的態度，預計今年全年ＧＤＰ增速為百分之四點五，二○二五年為百分之四。

九月四日，美國銀行的一份報告將中國大陸今年的經濟增速從百分之五降為百分之四點八，未來兩年的增速從百分之四點七降為百分之四點五。

消費不振 出口「新三樣」減弱

陸挺分析，今年以來大陸土地拍賣市場冷清，各地方政府賣地收入銳減，加上過去兩年因土地成交低迷，多個地方政府遞延土地出讓金繳納期限，今年土地財政收入還將承壓，明年可能更加困難。新的問題則是非稅收入、罰沒收入上升，這直接影響了企業經營信心和對大陸國內未來發展預期。

消費方面壓力明顯上升，七月大陸國內社會消費品零售總額僅增長百分之二點七，消費不景氣主因包括財富效應下降，整體房價從高點下跌約百分之卅，社會中低階層的工資收入漲幅不高，建築業等行業失業率相對較高等，都將制約消費增長。

陸挺表示，電動車、鋰電池、太陽能電池等外貿出口「新三樣」，過去幾個月的產出積極性也減弱，而且這些領域的投資增速大幅下降，太陽能光電和電池領域的投資，甚至已經萎縮。