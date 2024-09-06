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湖南組投資基金 力爭3年3千億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

湖南省人民政府4日宣布，該省決定組建湖南省金芙蓉投資基金，打造有體系、成規模的基金矩陣，力爭三年形成約3000億元（人民幣，下同）的規模。

中新社報導，從定位上看，基金重點支持產業引導、科技創新、基礎設施、社會發展等領域，加大實體經濟股權投資力度。

從架構上看，基金按1+5+N架構組成：1指總基金，即湖南省金芙蓉投資基金；5指五大母基金，即產業引導、科技創新、基礎設施、社會發展和其他等五類基金；N指圍繞上述重點領域方向，引導撬動社會資本，設立N支子基金。 　　

從規模上看，力爭用三年左右時間，通過「政府+國企+社會」聯動，加快形成約3000億元基金規模，打響金芙蓉基金統一品牌。 　　

金芙蓉基金堅持政府引導、市場主導的運作機制。政府主要對基金的發展規劃、產業投向、管理政策等進行宏觀把握，不干預微觀主體市場運作；統籌基金出資，發揮財政資金和國有資本牽引作用，調動社會資本的積極性，共同參與金芙蓉基金建設；堅持以市場化方式選聘子基金管理機構，由專業基金管理機構實行專業化投資運作，引導基金與社會資本風險共擔、利益共享。

湖南制定差異化的績效目標和評價體系，對基金進行全生命周期和整體性的監督考核，不對單個子基金或單個投資項目進行考核評價。建立完善容虧容錯機制，容忍正常投資風險，設置合理的容虧率，如科技創新類容虧率最高可達50%，給基金管理機構市場化運作提供良好的制度保障。

實體經濟 機制 風險

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