人行：還有降準空間

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策司司長鄒瀾昨（5）日表示，降準、降息等政策調整需要觀察經濟走勢。年初降準的政策效果還在持續顯現，目前金融機構平均法定存款準備率約7%，因此還有一定空間。但受銀行存款分流到資管產品的速度、銀行淨利差收窄幅度等因素影響，存貸款利率進一步下行則面臨一定約束。

大陸國務院新聞辦公室昨日舉行「推動高質量發展」系列主題記者會。針對提問大陸貨幣政策空間有多大，鄒瀾回應指，「降準、降息等政策調整仍需觀察經濟趨勢」。其中，法定存款準備率是人行供給長期流動性的一項工具，與之相比，七天逆回購和中期借貸便利（MLF）是對應中短期流動性波動的工具，今年人行又增加了國債買賣工具，而綜合運用這些工具，目標是維持銀行體系流動性合理充裕。

鄒瀾表示，今年初，「降準的政策效果仍在持續顯現，目前金融機構的平均法定存款準備率約為7%，還有一定的空間。」

至於利率方面，鄒瀾稱，人行持續推動社會綜合融資成本穩中有降，今年以來，1年期和5年期以上貸款市場報價利率分別累計下降0.1和0.35個百分點，帶動平均貸款利率持續下行。同時也要看到，受銀行存款分流到資管產品的速度、銀行淨利差收窄的幅度等因素影響，存貸款利率進一步下行面臨一定的約束。

中國人民銀行

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