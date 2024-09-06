人民幣官價升破7.1 五月新高

人民幣對美元中間價昨（5）日升破7.1關口來到7.0989，調升159個基點，這也是中間價4月15日以來近五個月最高，專家預估第4季有機會升破7關口。

人民幣匯率近期走出一波升值行情。東海證券指出，展望2024年第4季，疊加年底的季節效應，預計出口商結匯需求將提升，中期或支撐人民幣匯率走強，有望升破7關口。

人民幣在岸價（即期）昨天下午收盤價7.0995，升值140基點，離岸人民幣夜盤來到7.0968，升值200基點。

人民幣在8月就對美元匯率走出一波強勢升值行情。Wind數據顯示，8月在岸、離岸人民幣對美元匯率分別升值,1380個基點、1,362個基點。

專家表示，最近這一輪人民幣對美元匯率反彈，與市場交易美聯準會降息預期、企業加快結匯等因素有關。

中金公司外匯研究首席分析師李劉陽分析，美元及美債殖利率均進一步走低，外部環境改善依然是推動人民幣匯率升值的主因，而且8月底以來，結匯力量有所增強，人民幣進一步升值。

李劉陽表示，從外部環境來看，美國經濟數據繼續溫和降溫，美國就業及通膨走勢均支持美聯準會放鬆貨幣政策，市場對美降息預期也走高，致美元指數明顯走低。

對於人民幣快速升值，中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，受國際市場波動等影響，人民幣存在因出口商結匯和套利交易平倉而快速大幅升值的可能性。

中信建投證券海外經濟與大類資產首席分析師錢偉表示，前期選擇觀望的部分出口企業可能存在集中結匯行為，助推人民幣升值，潛在結匯的資金規模月均或在80億至140億美元左右，短期可能推高人民幣匯率1,000個基點左右，這和近期人民幣整體升值幅度相仿。