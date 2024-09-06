渝台合作10年 引進台企達819家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

重慶市政府台辦主任陳全4日在當地召開的第十六屆「重慶·台灣周」記者會上介紹，10年來，重慶圍繞打造「兩岸交流新高地、台資西移集聚地、台胞築夢嚮往地」發揮獨特優勢，累計吸引台企819家，合約台資54.85億美元，推動渝台貿易額從2013年的100多億元人民幣到650億元人民幣，渝台融合發展向更高水平、更寬領域邁進。

中新社報導，陳全稱，在深化渝台經貿合作方面，當地已著力構建「一區七園四基地」的涉台合作平台，深化打造了重慶·台灣周、台企西部行等活動品牌。 　　

此外，運用兩地獨特的歷史情緣和山城人文資源，重慶發揮對台交流基地平台作用，創新舉辦海峽兩岸岳飛文化夏令營等系列主題活動，累計邀請台灣基層、抗戰後代、青少年、工商業、婦女等多領域代表人士逾3萬人次來渝參訪交流，推動數十萬名兩岸同胞交流交心交融，初步構建全方位、多管道、深層次的渝台大交流格局。 　　

數據顯示，渝台經濟合作已從餐飲、紡織服裝、汽車零部件製造及修理拓展到IT、電子資訊、金融業、高端商業等領域，合作層次從一般產業向高科技含量、高附加值產業拓展，合作區域已覆蓋重慶市80%的區縣。

在9月10日即將開幕的第十六屆重慶·台灣周上，還將集中簽定8個兩岸經貿合作重點項目，投資總額達108.7億元人民幣，涉及先進製造業、現代服務業和青年就業創業孵化基地打造等。

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