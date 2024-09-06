陸股評級 小摩降至中性

經濟日報／ 記者黃雅慧林宸誼／綜合報導
摩根大通（小摩）下調中國股票評級。 (中新社資料圖片)
摩根大通（小摩）下調中國股票評級。 (中新社資料圖片)

摩根大通（小摩）下調中國股票評級，由「增持」降至「中性」，主要在於新興市場及日本之外的亞洲地區前景充滿挑戰，加上全球地緣政治局勢緊張和政府政策等因素，令股票風險溢價難以評估。

小摩稱，地緣政治將是一個相關風險因素，中國股市波動可能會隨著年底前美國總統大選到來而加劇，並預期中美可能再次爆發「關稅戰2.0」，稅率將由20%提高至60%，造成的衝擊將會比較首次貿易戰更顯著。

小摩還指，全球供應鏈轉移、房地產市場續調整、民營企業信心疲軟，令經濟周期面臨困難，以及管理中國在MSCI新興市場指數中的高權重，和新興市場除中國以外的委託規模增長面臨挑戰，是故調低中國股票評級。

除了小摩外，瑞銀財富管理近日也把中國股票信評由「最優先」調低至「中性」。

路透引述瑞銀投資總監辦公室指出，7月大陸三中全會並未有帶來驚喜，而大陸貸款需求、拉動大陸經濟的三駕馬車（出口、投資以及消費）等宏觀數據持續疲軟，居民消費價格指數缺乏大升動力，房地產市場沒有明顯改善。

瑞銀料大陸政府應會繼續推出刺激政策，但不太可能大增，並認為市場大規模重估的可能性已下降，尤其是在美國大選、關稅風險臨近情況下。

新興市場 美國大選 風險

延伸閱讀

傳台網紅赴陸拍片…馬朝陸委會高官也將組團考察新疆？馬辦回應了

今年「保5」無望？投行紛紛下調中國經濟增長預測

金飯碗褪色！裁員、減薪成大陸銀行業新常態

崩盤未結束 小摩警告：中國房市危機 2025年前難緩解

相關新聞

全球首款三摺屏手機！華為新機Mate XT將發布 楊冪預告片露玄機：三折疊太妙了

為了和蘋果新機iPhone直球對決，已經官宣將在9月10日正式發布的華為Mate XT非凡大師，該全球首款三摺屏手機，備...

陸經濟「保5」難 投行紛下調預測

大陸今年經濟增長百分之五左右的目標實現難度愈來愈高。近期，主要國際投行紛紛下調對大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）增速預期。

湖南組投資基金 力爭3年3千億人民幣

湖南省人民政府4日宣布，該省決定組建湖南省金芙蓉投資基金，打造有體系、成規模的基金矩陣，力爭三年形成約3000億元（人民...

綠電種鑽石 河北圍場吸引企業

「人造鑽石的前景非常廣闊，但也存在高能耗問題，針對行業特點，我們選擇了圍場，這裡有非常豐富的綠色能源優勢。」4日大陸首家...

智能化通關 廣西邊境貿易暢旺

無紙化一鍵申報、一站式快捷查驗、15秒通關……走進廣西憑祥、靖西等地，感受火熱的邊境口岸貿易。

渝台合作10年 引進台企達819家

重慶市政府台辦主任陳全4日在當地召開的第十六屆「重慶·台灣周」記者會上介紹，10年來，重慶圍繞打造「兩岸交流新高地、台資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。