陸股評級 小摩降至中性

摩根大通（小摩）下調中國股票評級，由「增持」降至「中性」，主要在於新興市場及日本之外的亞洲地區前景充滿挑戰，加上全球地緣政治局勢緊張和政府政策等因素，令股票風險溢價難以評估。

小摩稱，地緣政治將是一個相關風險因素，中國股市波動可能會隨著年底前美國總統大選到來而加劇，並預期中美可能再次爆發「關稅戰2.0」，稅率將由20%提高至60%，造成的衝擊將會比較首次貿易戰更顯著。

小摩還指，全球供應鏈轉移、房地產市場續調整、民營企業信心疲軟，令經濟周期面臨困難，以及管理中國在MSCI新興市場指數中的高權重，和新興市場除中國以外的委託規模增長面臨挑戰，是故調低中國股票評級。

除了小摩外，瑞銀財富管理近日也把中國股票信評由「最優先」調低至「中性」。

路透引述瑞銀投資總監辦公室指出，7月大陸三中全會並未有帶來驚喜，而大陸貸款需求、拉動大陸經濟的三駕馬車（出口、投資以及消費）等宏觀數據持續疲軟，居民消費價格指數缺乏大升動力，房地產市場沒有明顯改善。

瑞銀料大陸政府應會繼續推出刺激政策，但不太可能大增，並認為市場大規模重估的可能性已下降，尤其是在美國大選、關稅風險臨近情況下。