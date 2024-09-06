陸今年經濟保5恐難達標 電動車、鋰電池等「新三樣」出口減速是主因

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
房市低迷持續拖累中國經濟表現，大陸今年GDP年增率要達到5%的難度已愈來愈高。 美聯社
房市低迷持續拖累中國經濟表現，大陸今年GDP年增率要達到5%的難度已愈來愈高。 美聯社

大陸今年經濟增長5%左右的目標實現難度愈來愈高。近期，主要國際投行紛紛下調對大陸國內生產毛額（GDP）增速預期。摩根大通預計2024年全年大陸經濟增速為4.6%，瑞銀則將預測值由4.9%下調至4.6%，野村證券認為2024年全年大陸GDP增速將為4.5%。彭博追蹤的74位分析師中，接近七成估計大陸今年的經濟增長會低於5%。

今年初，大陸第一財經研究院刊發16名首席經濟學家對2024年大陸整體經濟的預判文章。在GDP成長率預測方面，預估最大值5%，最小4.5%。而大陸國家統計局7月15日發布數據顯示，上半年大陸GDP增長5%，第1、2季GDP增長率分別為5.3%、4.7%。

據券商中國此前報導，摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示，預計2024年全年中國經濟增速為4.6%，該預測考慮到去年下半年經濟強勁表現帶來的高基期效應，而今年上半年製造業投資表現良好、出口數據亮眼，但消費及房地產行業持續疲弱。

2024年大陸GDP增長最新預測
2024年大陸GDP增長最新預測

8月30日，瑞銀將大陸2024年全年實際GDP增速的預測由4.9%下調至4.6%，將2025年實際GDP增速的預測由4.6%下調至4%。瑞銀首席中國經濟學家汪濤解釋，這主要考慮到房地產市場下跌幅度超出預期且仍未觸底。

在野村證券3日舉辦的一場投資年會上，野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，野村對中國大陸經濟增長還是持相對比較謹慎的態度，預計2024年全年GDP增速為4.5%，2025年為4%。2024年下半年實際GDP增速將從上半年的5%放緩至4.2%。

美國銀行4日發表的一份報告中，也將大陸今年的經濟增速從5%降為4.8%，並指出近幾個月的經濟增長勢頭已經失去動力。

房地產 摩根

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