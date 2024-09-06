智能化通關 廣西邊境貿易暢旺

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
友誼關口岸是中國大陸通往越南以及其餘東協國家的便捷國際貿易通道，也是大陸最大陸路水果進出口口岸。（中新社）
友誼關口岸是中國大陸通往越南以及其餘東協國家的便捷國際貿易通道，也是大陸最大陸路水果進出口口岸。（中新社）

無紙化一鍵申報、一站式快捷查驗、15秒通關……走進廣西憑祥、靖西等地，感受火熱的邊境口岸貿易。

中新社報導，打開門就是越南，走兩步就進東協是廣西憑祥友誼關口岸的真實寫照。當下正值進出口貨物通關高峰期，滿載進口水果、出口機電產品的跨境車輛在友誼關口岸來往不斷，一片繁忙景象。  

「為積極適應快速增長的通關需求，我們持續優化通關環境，精簡查驗流程，升級查驗設施，友誼關口岸出入境車輛邊檢快捷通關系統2.0版，將單車查驗時間壓縮至15秒，操作熟練的司機約8秒即可完成出入境手續辦理。」友誼關出入境邊防檢查站執勤一隊副隊長范麗暉介紹。 　　

「以前要人工蓋章，流程比較繁瑣，現在刷個臉、按個指紋就能通關，方便多了，一天可以多跑兩三趟車，收入有了明顯提高。」經常往返於中越兩國之間的貨車司機黎海南說。 　　

目前，中越友誼關—友誼智慧口岸建設正在推進。智慧口岸建成後，出入境車輛可實現24小時不間斷、無人化、智能化通關，將構建起立體、高效、暢通、便利的跨境運輸體系。   　　 　　

友誼關口岸是中國大陸通往越南乃至東協國家的便捷國際貿易通道，也是大陸最大陸路水果進出口口岸。據友誼關海關公布的數據，今年前7個月，經友誼關口岸進出口貨物295.5萬噸，同比增長37.2%。

位於靖西市的龍邦口岸是廣西三大陸路口岸之一。龍邦口岸積極構建一園多區的口岸經濟新格局，建設龍邦國際商貿物流中心產業園、互市貿易區、跨境電商區等功能區，吸引民眾參與加工、物流、服務等工作。

寧明縣是廣西陸地邊境線最長的縣。寧明縣城中鎮珠連村位於世界文化遺產--左江花山岩畫核心區內，旅遊資源得天獨厚，目前從事旅遊工作人員有130餘名。

水果 物流

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