智能化通關 廣西邊境貿易暢旺

無紙化一鍵申報、一站式快捷查驗、15秒通關……走進廣西憑祥、靖西等地，感受火熱的邊境口岸貿易。

中新社報導，打開門就是越南，走兩步就進東協是廣西憑祥友誼關口岸的真實寫照。當下正值進出口貨物通關高峰期，滿載進口水果、出口機電產品的跨境車輛在友誼關口岸來往不斷，一片繁忙景象。

「為積極適應快速增長的通關需求，我們持續優化通關環境，精簡查驗流程，升級查驗設施，友誼關口岸出入境車輛邊檢快捷通關系統2.0版，將單車查驗時間壓縮至15秒，操作熟練的司機約8秒即可完成出入境手續辦理。」友誼關出入境邊防檢查站執勤一隊副隊長范麗暉介紹。

「以前要人工蓋章，流程比較繁瑣，現在刷個臉、按個指紋就能通關，方便多了，一天可以多跑兩三趟車，收入有了明顯提高。」經常往返於中越兩國之間的貨車司機黎海南說。

目前，中越友誼關—友誼智慧口岸建設正在推進。智慧口岸建成後，出入境車輛可實現24小時不間斷、無人化、智能化通關，將構建起立體、高效、暢通、便利的跨境運輸體系。

友誼關口岸是中國大陸通往越南乃至東協國家的便捷國際貿易通道，也是大陸最大陸路水果進出口口岸。據友誼關海關公布的數據，今年前7個月，經友誼關口岸進出口貨物295.5萬噸，同比增長37.2%。

位於靖西市的龍邦口岸是廣西三大陸路口岸之一。龍邦口岸積極構建一園多區的口岸經濟新格局，建設龍邦國際商貿物流中心產業園、互市貿易區、跨境電商區等功能區，吸引民眾參與加工、物流、服務等工作。

寧明縣是廣西陸地邊境線最長的縣。寧明縣城中鎮珠連村位於世界文化遺產--左江花山岩畫核心區內，旅遊資源得天獨厚，目前從事旅遊工作人員有130餘名。